提問遭「昌粉」圍剿！女主播馬郁雯提告21網友　揪3警涉案

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馬郁雯本月2日已至新北市警局正式提起公然侮辱刑事告訴，第一波鎖定身份的提告人數為21人，其中包含3名現職員警，分別服務於新竹市警察局法制科 、高雄市警局前鎮分局前鎮街派出所，以及航警局安全檢查大隊。
馬郁雯指出：「我是跑社會線出身，我知道警察辛苦，為了避免不要濫訴與帶給警政機關困擾，我主動向這三個單位的警政主管求證，但讓我不能接受的是新竹市警局與高雄市前鎮分局竟然都不約而同的想以員警帳號『被盜』為由，試圖結案與撇清責任。」
她質問，大家都不是3歲小孩，以下兩件事要公開請教新竹市警局局長邱紹洲、高雄前鎮分局長洪榮敏兩位大長官：第一，一般帳號被盜都是拿來詐騙，有人聽過駭客盜帳號是為了用來上網罵人？第二，這兩位員警帳號被盜都老神在在、沒有做出任何處置，直到被我查證此事後才匆匆忙忙地報案自清，請問這是一般人帳號被盜該有的反應？
「我收到來自員警帳號辱罵是事實，我只是要一個道歉、一個公道，這要求很過分嗎？」馬郁雯表示，既然新竹市警局與高雄前鎮分局想要透過帳號被盜這麼爛的理由息事寧人，那她也不用再為警政單位著想，已經針對這兩位員警一併提告，請兩位員警自行舉證去跟檢察官好好說明自己的帳號何時、何地被盜，如果帳號真被盜，司法自然會還他們清白。