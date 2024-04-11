台中大蛋表演、小蛋彩排？盧秀燕不認口誤 搬星國經驗強調好用
台中市長盧秀燕日前在台中巨蛋動土典禮後，3度提到台中市的雙蛋設計「大蛋表演、小蛋彩排」，引起表演藝術界嘩然。市議員黃守達今天質詢時批評她鬧笑話，懷疑市府團隊不具推動演場會經濟的專業。盧秀燕則舉她剛參訪的新加坡為例，表示星國正要蓋第3蛋，小蛋確實可供彩排調度，若要「全彩」時當然是在主場地進行。
記者顏幸如／台中報導
台中市議員黃守達今（11）日質詢時指出，推廣演唱會經濟非常重要，但盧秀燕顯然外行，竟認為台中巨蛋的雙蛋設計，可讓「彩排」跟「演出」在不同場館進行，以提高經濟效益，這樣與實務完全脫離的說法，不僅讓表演藝術界咋舌，也擔憂盧市府團隊是否具備推動演場會經濟的能力與專業，他懷疑台中真的準備好成為演唱會經濟的重鎮了嗎？
黃守達強調，彩排的意義是適應場地，包括佈景、音響、燈光、走位等，表演團隊必須在現場操演才有辦法調整改善；同一檔表演中間的空擋，如果硬要塞入其他演出，無疑增加表演團隊的困擾與成本。
黃守達說，彩排跟演出的場地是不可能分開的，台中巨蛋是否沒有表演藝術類的諮詢委員，準備蓋巨蛋時，是否諮詢過表演藝術、演唱會專業團隊意見？千萬不要巨蛋都蓋好了才發現處處不合用，浪費公帑也辜負市民期待。
盧秀燕則在答詢國民黨市議員朱暖英時，舉例剛辦完泰勒絲演唱會的新加坡，表示台中和星國都是雙蛋，台中是1.5萬、5千人，星國是3萬、5萬人，未來還要蓋1.5萬人左右的第3蛋，就是因應演出團隊成本、票房、場地等考慮，有大中小的規模，非常值得參考。
盧秀燕說，她在受訪時被誤解，原意是無論大蛋還是小蛋，空檔時可以互相調度彩排，她知道有一、二次最正式的「全彩」必須帶妝、帶服裝，此時必須在表演的場館進行，是無庸置疑的。