名家論壇》賈程年／馬習二會成就了什麼？

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馬英九去年接受《德國之聲》訪問時說，「就兩岸關係而言，你必須相信習近平。」此話一出，引發喧然大波，在選前倒數時刻，馬英九挑動敏感的兩岸關係，讓對手刻意操作，進而導致選舉結果與預期有所落差，這確實是事實。
如今，馬英九面對這位他口中必須相信的習近平，心中肯定悸動，畢竟中華民國才剛選完總統，民進黨繼續執政，兩岸持續兵凶戰危、美中台也還在緊張。此時此刻，馬英九能夠到大陸，親自見到習近平，這當然不是偶然。
習近平當面稱許馬英九有民族情懷，堅持九二共識、反對台獨，推動兩岸關係和平發展，促進兩岸青年交流，致力振興中華，「我對此高度評價。」
「高度評價」這四字透過公開談話的方式傳遞出去，習近平想要說的當然是「九二共識」、「反對台獨」、「兩岸和平發展」的關鍵字，藉由馬英九的行動做背書，也向國際社會再次傳達對於兩岸關係的立場與態度。
「高度評價」的另一層意義，也是在呼應馬英九早前所說「要相信習近平」，習對馬的這番言論肯定是大加讚賞。這句話是從中華民國前總統的口中講出來，經由外媒報導，跟中共官方自己大外宣的意義完全不同。就此層面來看，馬、習兩人之間確實有著某種程度的默契，而有一定的相互信任度。
馬相信習、習肯定馬。我們看到一位卸任國家領導人跟一位現任國家領導人兩人彼此拉抬、稱許對方；然而，馬習二會對於緊繃至極的兩岸關係及依舊對立的台灣內部情緒，幫助有限。不僅陸委會批馬「有違台灣社會期待」，外交部更直言「台灣人不關心非主流民意的主張」，直接把馬打成「非主流」。
即便習近平在會談中釋出不少善意，先是對花蓮震災表達哀悼及慰問，也強調樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看，但回到台灣的政治板塊及媒體輿論上卻未引起太多回響。
這固然跟新聞版面受到地震後續、賴政府宣布新內閣、黃子佼案排擠有關，但更重要的是，兩岸關係在台灣一直沒有集體論述，都只限於單一事件、單一個人。尤其是國民黨在幾次大選中，對於兩岸問題跟對大陸關係總是未能有清楚定位及明確論述，選後也避而不談，碰到馬英九要去大陸態度也是模稜兩可，這也讓社會難以形成討論氛圍。
這次馬習二會就算有好的氣氛，彼此對於兩岸要和平發展有高度共識，但也難舒緩兩岸目前的緊張情勢。主要還是跟主政的民進黨賴清德政府有關，它們不會把改善兩岸關係當成執政首要，相反的民進黨希望兩岸關係是處於一個「相對不穩定的變動」，如此對於他的執政才是最有利的。
所以，馬習二會到底成就了什麼？就大格局來說，至少知道兩方都有善意，方向上也希望朝和平努力，沒有到劍拔弩張、一觸即發，只是習口中的高度評價方針，能不能在台灣社會中發酵，還是只留在馬習對話中，這會是接下來觀察新政府的重點。
就小格局來說，馬英九獲得習近平的好評及認可，也開綠燈對他說「歡迎日後常來」，馬英九在總統卸任禮遇即將到期之際，取得了另一個定位，除了進行交流外，也可以與大陸官方溝通。至此，大九學堂跟馬辦成為官方認可兩岸交流的重要單位。
除此之外，馬習二會有讓台灣民眾對於大陸產生更多好感？民進黨政府對於大陸有更多期待？還是國際社會對習近平有更多信心？好像都沒有。相隔9年後的馬習二會，除了兩位老朋友見面之外，兩岸關係卻還是停留在原地踏步。
●作者：賈程年／資深媒體人
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