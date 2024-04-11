超車鴻海、台積電！00940奪10大財經熱搜冠軍 成分股也上榜
高股息ETF受到投資人追捧，其中，元大台灣價值高息ETF（00940）初掛牌就衝上1752億元的募集規模，創下歷史紀錄，創下話題熱潮不斷。觀察Yahoo奇摩股市財經平台4月首週10大熱搜點擊個股，由00940奪冠，超越第2名鴻海近2.6倍、第3名台積電近3倍搜尋量。而00940的成分股如聯電、長榮，受惠AI商機帶動營收及股價創新高的緯創、廣達等相關概念股，也受到市場高關注入榜。
記者魏妤庭／台北報導
台股市場討論熱絡，股民討論度相當高的00940在4/1上市，首日成交量就超過134萬張，成交金額更是高達132億元，相當於當天台股總成交金額的3.6%之多，顯示市場高度關注，更成為Yahoo奇摩股市財經4月首週網友熱搜冠軍，也是唯一上榜的ETF。
第2名則是3月漲幅超過50%、創下單日成交40萬張歷史天量，重返台股市值第2大的鴻海。第3名是護國神山台積電，受惠大客戶輝達掀起的AI狂潮，加上美國政府鉅額補助定案，讓其全球擴廠效應支撐話題及股價。此外，00940的2大成分股聯電、長榮也雙雙入榜。
除了00940熱浪外，AI仍是股民關注焦點，最新Yahoo奇摩股市財經熱搜榜中，不乏營收或股價續創新高的AI強檔個股。ODM大廠緯創近期公告第1季累計營收創5年來同期最佳，股價也跟著大漲。廣達則是創下歷史新高股價299元，備受外界矚目。
而鴻海旗下子公司鴻準受惠AI伺服器業務動能，吸引股民青睞。所羅門則是以其AI、3D感測技術受到關注，同時入榜。台電執行電網強韌計畫也使重電設備廠中興電，營收持續成長，在00940和AI話題夾擊下，仍搶佔一席之地。