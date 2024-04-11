統神站錯邊一身腥！愛莉莎莎「逆風黑歷史」遭挖：中選會都敢惹

「亞洲統神」張嘉航小檔案生日：1988年9月12日職業：台灣遊戲實況主、電競戰隊「地獄豬」創辦人暨選手家庭成員：哥哥是實況主「國動」張葦航，2015年和經紀人「003」結婚，育有3子。爭議事件：2015年，轉播賽事對中國隊伍M3出言不遜，遭禁整季轉播資格。2021年，統神與Toyz工商發生衝突，稱為「椅子哥事件」。2024年，統神評論黃子佼K小姐事件稱沒那麼嚴重，說「我也想X未成年！」