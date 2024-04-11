統神站錯邊一身腥！愛莉莎莎「逆風黑歷史」遭挖：中選會都敢惹

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過去沾染上政治逆風的網紅還有愛莉莎莎，在總統大選前，愛莉莎莎多次高調力挺民眾黨總統候選人柯文哲，聲勢一度高漲，然而選後柯文哲落敗，她卻在社群平台轉發多段開票有瑕疵的影片，質疑開票過程有紕漏，卻引發網友質疑，事關重大，她在沒有證實的情況下指控「作票」其實不妥當。
愛莉莎莎此舉也惹火中選會，中選會不僅發布多項聲明澄清開票過程，更將愛莉莎莎造謠惡意造謠事證移送檢調偵辦，沒想到3月底北檢傳喚愛莉莎莎到案，她卻沒有現身，反而發文透露人在澳洲，我行我素的態度引發網友砲轟，「司法等著妳」。
「亞洲統神」張嘉航小檔案
生日：1988年9月12日
職業：台灣遊戲實況主、電競戰隊「地獄豬」創辦人暨選手
家庭成員：哥哥是實況主「國動」張葦航，2015年和經紀人「003」結婚，育有3子。
爭議事件：
2015年，轉播賽事對中國隊伍M3出言不遜，遭禁整季轉播資格。
2021年，統神與Toyz工商發生衝突，稱為「椅子哥事件」。
2024年，統神評論黃子佼K小姐事件稱沒那麼嚴重，說「我也想X未成年！」
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生日：1988年9月12日
職業：台灣遊戲實況主、電競戰隊「地獄豬」創辦人暨選手
家庭成員：哥哥是實況主「國動」張葦航，2015年和經紀人「003」結婚，育有3子。
爭議事件：
2015年，轉播賽事對中國隊伍M3出言不遜，遭禁整季轉播資格。
2021年，統神與Toyz工商發生衝突，稱為「椅子哥事件」。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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