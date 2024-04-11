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統神站錯邊一身腥！愛莉莎莎「逆風黑歷史」遭挖：中選會都敢惹

▲統神（圖左）逆風失言惹禍上身，愛莉莎莎（圖右）先前也因為「作票爭議」惹到中選會。（圖／翻攝自自統神、愛莉莎莎IG）
▲統神（圖左）逆風失言惹禍上身，愛莉莎莎（圖右）先前也因為「作票爭議」惹到中選會。（圖／翻攝自自統神、愛莉莎莎IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

「統神」張嘉航近來頻頻失言，先是評論藝人黃子佼性侵爭議，又和民進黨發言人吳崢開戰，甚至被台北市議員苗博雅無情教育，一連串逆風操作讓網友看傻眼，也因此有人挖出「逆風前輩」網紅愛莉莎莎的事跡來對比。

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▲統神因評論黃子佼收藏未成年不雅片事件「沒那麼嚴重」等言論，遭到大批網友炎上及多家廠商封殺。（圖／翻攝自統神臉書）
▲統神因評論黃子佼收藏未成年不雅片事件「沒那麼嚴重」等言論，遭到大批網友炎上及多家廠商封殺。（圖／翻攝自統神臉書）
統神日前開直播時，對黃子佼性侵風波發表看法，脫口「沒那麼嚴重」、「我也想X未成年啊」等語，慘遭網友炎上，更有7間廠商直接宣布不再和他合作，沒想到他又和吳崢唇槍舌戰，還堅持不肯道歉，不斷對民進黨開砲，直到昨（10）晚被苗博雅震撼教育，才終於在臉書發長文道歉。

▲台北市議員苗博雅昨（10）晚直播時，「亞洲統神」張嘉航Call in想辯解，卻被苗博雅「逐字稿」慘電，眾人形容直播成為「大型超渡現場」。（圖／翻攝自苗博雅YT）
▲台北市議員苗博雅昨（10日）晚直播時，「亞洲統神」張嘉航Call in想辯解，卻被苗博雅「逐字稿」慘電，眾人形容直播成為「大型超渡現場」。（圖／翻攝自苗博雅YT）
過去沾染上政治逆風的網紅還有愛莉莎莎，在總統大選前，愛莉莎莎多次高調力挺民眾黨總統候選人柯文哲，聲勢一度高漲，然而選後柯文哲落敗，她卻在社群平台轉發多段開票有瑕疵的影片，質疑開票過程有紕漏，卻引發網友質疑，事關重大，她在沒有證實的情況下指控「作票」其實不妥當。

▲愛莉莎莎昨日被台北地檢署傳喚到案，但她人卻未現身，引起高度關注；今日她透過限動回應，並表示自己也是看新聞才知情。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）
▲愛莉莎莎日前被台北地檢署傳喚到案，但她人卻未現身，引起高度關注。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）
愛莉莎莎此舉也惹火中選會，中選會不僅發布多項聲明澄清開票過程，更將愛莉莎莎造謠惡意造謠事證移送檢調偵辦，沒想到3月底北檢傳喚愛莉莎莎到案，她卻沒有現身，反而發文透露人在澳洲，我行我素的態度引發網友砲轟，「司法等著妳」。

▲「亞洲統神」張嘉航小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）
▲「亞洲統神」張嘉航小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

「亞洲統神」張嘉航小檔案

生日：1988年9月12日
職業：台灣遊戲實況主、電競戰隊「地獄豬」創辦人暨選手
家庭成員：哥哥是實況主「國動」張葦航，2015年和經紀人「003」結婚，育有3子。

爭議事件：
2015年，轉播賽事對中國隊伍M3出言不遜，遭禁整季轉播資格。
2021年，統神與Toyz工商發生衝突，稱為「椅子哥事件」。
2024年，統神評論黃子佼K小姐事件稱沒那麼嚴重，說「我也想X未成年！」

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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