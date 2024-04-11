高雄民生醫院開錯刀！醫曝患者下場 嘆「人力缺乏」恐是出事主因
高雄民生醫院驚爆「開錯刀」事件，從工友、病房、手術室再到麻醉科醫師跟執刀的外科醫師都沒人發現，該起嚴重的醫療疏失，衛生局開罰民生醫院50萬元罰鍰，5名醫療人員和院長都進行懲處。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書上發文指出，認為「被開錯胸腔引流」的病患可能會造成「少許氣胸」與「胸口疼痛」，且推測會有這麼嚴重的疏失可能和「醫護人力缺乏」有關。
記者周淑萍/綜合報導
高雄民生醫院在本月4日當天，原本要替張男執行「胸腔引流」手術，當時黃姓老翁因低血壓住院，和張男同間病房。開刀當下，工友誤將黃姓老翁送入開刀房，直到護理師要給藥時才發現黃男不在病床上，想制止胸腔外科醫師，但黃姓老翁已經被開錯刀。
民生醫院副院長張科表示，當時正好是白班與夜班交接時候，而主治醫師未按照SOP，由開刀房護理師打電話給護理站護理師後，進行病患傳送，他強調，主治醫師跳過這個流程，直接打電話到護理站，應該負起最大責任，導致開刀房、病房、工友作業發生一連串疏失。目前開錯刀的病患黃男，身體狀況穩定，院方也聘請一名看護來照顧他。
蘇一峰醫師在臉書上分析，「胸腔引流手術」的治療對象，一般是胸腔中有積液、膿或出血，內科治療無法處理時，才會手術在皮膚上劃開約5公分的傷口，將約手指粗細的引流管送入胸腔內15~25公分的地方。但若病人被開錯刀，可能會造成少許氣胸與傷口疼痛。
蘇一峰表示，送病人去開刀會經過很多關卡查驗，病人在病房要出發去手術室前要核對身份，到了手術室也要核對身分，進到手術房要核對身分，麻醉師開刀麻醉前要核對身份，最後要開刀前要核對身份，中間至少５個「確認」的關卡，但沒有落實SOP，因而造成了此嚴重烏龍疏失。蘇一峰醫師直指，出事主因恐怕是「醫護人力缺乏」，加上被開錯刀的黃姓老翁，沒有家屬到場協助，導致這起嚴重的醫療疏失。