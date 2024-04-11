最後買進日在今天！15檔「股東會紀念品股」要開發金野餐墊快卡位

台積電上漲5元也沒用！台股終場下跌10點、收20753點

▲台北股市今（11）日有壓，台積電走高漲5元仍不敵空軍壓力，終場下跌10.31點或0.05%，收在20753.22點，回測5日線。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（11）日有壓，台積電走高漲5元仍不敵空軍壓力，終場下跌10.31點或0.05%，收在20753.22點，回測5日線。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

美國通膨疑慮再起，拖累美股四大指數昨（10）日慘遭血洗，連帶讓台北股市今（11）日有壓，權王台積電開低走高，盤中成功翻紅，帶領大盤一度翻紅，最高來到20770.83點，上下震盪將近120點，不過還是敵不過空軍壓力，終場下跌10.31點或0.05%，收在20753.22點，回測5日線，成交量為4409億元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大盤呈現疲態，中小型股也沒有了昨日的強勁，櫃買指數走勢同於大盤，終場下跌1.27點或0.5%，收在254.66點，領先大盤失守5日線，成交量為1103.67億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、長榮航、鴻海、矽統、宏碁；今日個股成交值排行榜前五名為：鴻海、台積電、中興電、亞力、雙鴻。

權值股跌漲不一，權王台積電開低走高，上漲5元或0.61%，來到820元；鴻海則是開低走低，終場下跌4.5元或2.91%，來到150元；聯發科努力上攻，雖然一度翻黑，但還是立即翻紅，終場上漲5元或0.42%，來到1200元。

今日電子成交比重降到6成以下，來到59%，可以看到非電族群表現亮眼，尤其是觀光股，前總統馬英九與中國國家主席習近平「馬習二會」，習近平也罕見表態「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，市場樂見重啟兩岸觀光鬆綁訊號。因此觀光航空股點火，類股指數大漲1.25%，多檔亮燈漲停，五福、燦星旅、富野、洛碁、亞都、山富攻上漲停，夏都差一步攻上漲停，寒舍、鳳凰上漲逾7%。

今日運動休閒概念股也格外強勁，類股指數上漲將近2%，位居漲幅冠軍，其中又以自行車類股表現最為亮眼，自行車三雄巨大、美利達、桂盟公布三月營收以及第一季營收，雖然都出現兩位數的衰退，不過他們也表示，受惠於中國中高階自行車銷售持續擴大，巨大、美利達中國內需市場3月營收分別大增5成到7成，因此美利達攻上漲停價位228元，巨大、喬山上漲於6%，愛地雅、桂盟上漲於3%到4%。

電線電纜族群早盤也續漲，其中亞力一度攻上漲停，再創歷史新高，可惜尾盤漲幅收斂，終場上漲8%，連帶其他個股遇壓，中興電上漲5%，宏泰漲逾1%。

此外，航運族群也有表現，航空股受惠於兩岸觀光看見曙光，長榮航漲逾3%，華航漲逾2%；其他航運族群也有表現，新興漲逾4%，長榮漲逾3%。

電子股尾盤也有零星點火，AI PC概念股尾盤急拉，宏碁近乎90度點火拉高，終場收漲8%，奇鋐漲逾5%，華碩漲逾4%。

台積電挑戰翻紅成功！領台股跌幅收斂、午盤下跌53點至20710點

健鼎Q1營收創歷史同期次高　看好Q2網通、伺服器接單表現強

買氣回溫、台塑四寶Q1「全數獲利」！台塑化每股賺0.53元成獲利王

受惠DRAM價格回穩　南亞科Q1營收95.03億、季增9.2%

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生