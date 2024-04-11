台積電上漲5元也沒用！台股終場下跌10點、收20753點

我是廣告 請繼續往下閱讀
權值股跌漲不一，權王台積電開低走高，上漲5元或0.61%，來到820元；鴻海則是開低走低，終場下跌4.5元或2.91%，來到150元；聯發科努力上攻，雖然一度翻黑，但還是立即翻紅，終場上漲5元或0.42%，來到1200元。
今日電子成交比重降到6成以下，來到59%，可以看到非電族群表現亮眼，尤其是觀光股，前總統馬英九與中國國家主席習近平「馬習二會」，習近平也罕見表態「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，市場樂見重啟兩岸觀光鬆綁訊號。因此觀光航空股點火，類股指數大漲1.25%，多檔亮燈漲停，五福、燦星旅、富野、洛碁、亞都、山富攻上漲停，夏都差一步攻上漲停，寒舍、鳳凰上漲逾7%。
今日運動休閒概念股也格外強勁，類股指數上漲將近2%，位居漲幅冠軍，其中又以自行車類股表現最為亮眼，自行車三雄巨大、美利達、桂盟公布三月營收以及第一季營收，雖然都出現兩位數的衰退，不過他們也表示，受惠於中國中高階自行車銷售持續擴大，巨大、美利達中國內需市場3月營收分別大增5成到7成，因此美利達攻上漲停價位228元，巨大、喬山上漲於6%，愛地雅、桂盟上漲於3%到4%。
電線電纜族群早盤也續漲，其中亞力一度攻上漲停，再創歷史新高，可惜尾盤漲幅收斂，終場上漲8%，連帶其他個股遇壓，中興電上漲5%，宏泰漲逾1%。
此外，航運族群也有表現，航空股受惠於兩岸觀光看見曙光，長榮航漲逾3%，華航漲逾2%；其他航運族群也有表現，新興漲逾4%，長榮漲逾3%。
電子股尾盤也有零星點火，AI PC概念股尾盤急拉，宏碁近乎90度點火拉高，終場收漲8%，奇鋐漲逾5%，華碩漲逾4%。