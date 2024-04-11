北投某托嬰中心爆集體虐嬰！8人受害、1歲半童被拉去撞牆

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林延鳳提到，陳情人指出有一歲半幼童被托育員掌嘴、用力拉扯，甚至疑似被拉去撞牆，導致幼童經常半夜莫名哭泣且抗拒到托嬰中心，托嬰中心卻辯稱幼童受傷是因自己咬到上嘴唇，經家長要求查看監視畫面，才發現疑被托育員虐待，事後報警及通報。
蔣萬安回應表示，有不當對待幼童，當然無法接受，一定依法開罰，後續會落實稽查制度，確認托嬰中心實際情形。
社會局長姚淑文補充說明，托嬰中心評鑑依規定每3年一次，台北市托嬰中心平時查核及輔導皆為無預警，稽查至少每半年一次，輔導每季一次，評鑑設有績優排除機制，例如超收、不當對待等嚴重違規等10項目，將撤銷、降級ㄝ並要求繳回獎勵金及獎狀。
姚淑文表示，此案是1月26日接獲通報2名托育員對1名幼童疑不當對待，經調閱監視畫面，要求嫌疑人停職，2月間陸續致電家長關心並提供相關轉托資源。在3月13日專案會議確認，審認4名托育員違反兒童及少年福利與權益保障法，對幼童有虐待或不正當行為，處新台幣8萬元至20萬元罰鍰並公布姓名。
社會局指出，調查後在3月13日專案會議確認，審認4名托育員違反兒童及少年福利與權益保障法，對幼童有虐待或不正當行為，處新台幣8萬元至20萬元罰鍰並公布姓名。
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