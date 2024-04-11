吳釗燮確定卸任外交部長！任內斷交8國 稱不戀棧仍屢獲高層慰留
準總統賴清德展開新內內閣布局，外交部長吳釗燮將轉任國安會秘書長，現任總統府秘書長林佳龍則接任外交部長。吳釗燮在2016年民進黨政府上台時，就曾任國安會秘書長，2018年民進黨在九合一大選慘敗，內閣改組，吳釗燮轉任外交部長迄今，但他任內友8個邦交國與我斷交，每次斷交後，吳釗燮都強調自己不戀棧，會負起政治責任，不過都獲高層慰留，如今確認卸任外長。
記者何哲欣／台北報導
民進黨政府上台時，我邦交國數目還有22國，但2016年底，聖多美普林西比與我斷交；2017年6月，巴拿馬與我斷交。吳釗燮就任外長後，2018年5月1日多明尼加與我斷交、24日布吉納法索與我斷交；8月21日薩爾瓦多與我斷交，2個多月時間斷交三國。
接下來2019年9月，索羅門群島、吉里巴斯又陸續與我斷交；2021年12月，尼加拉瓜與我斷交；2023年3月，宏都拉斯與我斷交；今年1月諾魯與我斷交，總計吳釗燮任內共斷交8國。
目前我國邦交國剩12國，分別是歐洲的教廷、非洲的史瓦帝尼王國、大洋洲的馬紹爾群島、帛琉共和國、吐瓦魯國，以及中南美洲貝里斯、瓜地馬拉、海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞及聖文森。