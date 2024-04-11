男歌手孫王力拍MV和正妹大吵！化身「驚奇先生」一招挽回女友
新生代R&B創作歌手孫王力，睽違兩年終於發布新專輯，第二波的主打歌〈這首歌沒有意義〉在今（11）日於YouTube上首播，這次新歌MV以黑色幽默風格呈現，孫王力親自下場飾演男主角，女主角則是由模特兒馬士媛（Magen）擔任。兩人飾演遠距離戀愛中的情侶，因細故發生爭吵而分開，孫王力無法趕到女友面前求和，但卻依靠宛如漫威英雄《驚奇四超人》中的驚奇先生般，能無限延伸的長手，買花想送給女友，具象化了他想送花的心意。
記者施以慧／綜合報導
但結局裡，孫王力和女友並未重歸於好，鮮花在送達前一刻被路過的汽車輾過，花瓣散落在公車站前，女友看了這一幕卻轉身離開，鏡頭帶到花瓣飄落在公車停靠站上的「靠」字，暗喻孫王力的不滿的遺憾，而身在他鄉的他則是呆坐在原地落下男兒淚。
MV一出吸引不少粉絲留言，提到創作靈感，他表示這是粉絲給他的發想，由於常常在IG上收到許多情感問題，也讓他反思在感情中探討是非對錯，最後總是變得沒有意義。
戲外的孫王力也曾談過遠距離戀愛，他也坦言無法接受，並大方認愛交往三年的圈外女友，維持關係良好的小撇步就是主動道歉，就算發生矛盾也要將手牽緊，自己也不願讓女友做體力活，男友求生欲滿滿。
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