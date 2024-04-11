台股回測5日線 三大法人同喊賣、合計賣超54.79億元
台北股市今（11）日有壓，權王台積電開低走高，盤中成功翻紅，帶領大盤一度翻紅，最高來到20770.83點，上下震盪將近120點，不過還是敵不過空軍壓力，終場下跌10.31點或0.05%，收在20753.22點，回測5日線，成交量為4409億元；三大法人合計賣超54.79億元。
記者陳郁柔／台北報導
觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連2賣」賣超51.72億元；投信「連2賣」，今日賣超2.02億元；自營商（自行買賣）結束連6買「由買轉賣」，賣超1.05億元，合計三大法人賣超54.79億元。
台北股市今（11）日有壓，終場下跌10.31點或0.05%，收在20753.22點，回測5日線，成交量為4409億元。中小型股也沒有了昨日的強勁，櫃買指數走勢同於大盤，終場下跌1.27點或0.5%，收在254.66點，領先大盤失守5日線，成交量為1103.67億元。
權值股跌漲不一，權王台積電開低走高，上漲5元或0.61%，來到820元；鴻海則是開低走低，終場下跌4.5元或2.91%，來到150元；聯發科努力上攻，雖然一度翻黑，但還是立即翻紅，終場上漲5元或0.42%，來到1200元。
今日個股成交量排行榜前五名為：群創、長榮航、鴻海、矽統、宏碁；今日個股成交值排行榜前五名為：鴻海、台積電、中興電、亞力、雙鴻。