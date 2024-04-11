民生醫院開錯刀！胸腔醫稱「缺人」惹禍　社區醫院協會：不可能

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但朱益宏直言，缺人不會是發生這樣醫療疏失的理由，且「開錯刀」在醫院評鑑中，屬於非常大的疏失，為了最大程度避免這樣的情況，評鑑中也特別強調病人辨識一項。
朱益宏指出，以準備進行手術的病人為例，負責接送病人的工友，會先拿到一張「接病人的通知單」，內容載明病人姓名、病房號；工友抵達病房後，因為病人事前就會知道自己大概什麼時候會做手術，如果有推錯床的情況，也能及時反應「好像不是我」。
待工友將患者送到護理站後，朱益宏説，護理師會再度確認病人身份、確認有沒有接錯病人；進入手術室後，護理人員還會再做一次身份確認，接著才會做手術部位標示，確保開刀部位正確。
病人麻醉後、實際下刀前，主刀主治醫師、麻醉醫師、開刀房護理師、麻醉護理師，還會再做一次time-out，參與手術施行的醫護人員間，會再三確認病人叫什麼名字、開什麼刀、病人麻醉方式等，萬一發現病歷上的名字不對，還有機會再確認。
此外，朱益宏提到，醫院每一次確認患者身份的問法，不是問「你是不是某某某」、「是不是誰幫你開刀」，而是詢問病人「你叫什麼名字」、「主治醫師是誰」、「你今天要開什麼刀」，病人講錯的話，就會再做一次核對，但這樣重重關卡能否保證萬無一失，「我不敢講，但我們希望藉著層層關卡把疏失降到最低。」
對於即將進行手術的病人怎麼自保，朱益宏說，一般來說，病人在確認身份的過程中都是清醒的，有任何疑問都可以提出，但若患者一開始就不太清醒，比如頭部外傷的病人、一到急診室就已經昏迷，要由家屬幫忙確認，除非沒有家屬、病人又意識不清楚、情況已經危及生命，才會直接進行手術，但這是非常非常少見的例子。
朱益宏強調，若沒有危急性命，患者意識不清、又沒有家屬幫忙確認，無法取得患者允許、無法簽署手術同意書的情況下，相信任何醫院、任何醫師都不會幫患者做侵入性治療，即使患者無法說話，也可以透過點頭、搖頭來確認，只是過程中會需要更加小心。