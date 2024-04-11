美方問國民黨兩岸立場 夏立言：訪陸是厚實互信「為了台海和平」
國民黨副主席夏立言於美東時間9日下午，率團拜會美國智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）。夏立言轉贈國民黨主席朱立倫為傳統基金會副會長、美國前副國家安全顧問蔻薇（Victoria Coates）準備的茶禮，被問及國民黨於兩岸立場，夏立言回應，國民黨清楚中國大陸對我方的態度，訪陸除了厚實兩岸互信，更是為了台海的和平穩定。
記者林怡昕／台北報導
須予謙表示，蔻薇開場即表示對台灣友人們的感謝，傳統基金會今年二月底訪台，我方包含朱立倫與立法委員陳永康、葛如鈞的會見，都讓傳統基金會更了解國民黨於國防、兩岸、能源、科技發展的立場，並對台灣選後局勢有更深刻的認知。
夏立言在會中憶及與傳統基金會長期友誼及密切互動，並分享過去處理兩岸問題之實務經驗。與會美方學者聽的津津有味，並重申與國民黨一向友好，與國民黨駐美代表處往來密切，座談與餐敘增進雙方交流及友誼。
須予謙強調，針對傳統基金會友人詢問國民黨於兩岸和國防的立場，夏立言重申我方「親美、友日、和陸」的外交政策和「2D戰略」，國民黨堅定支持國防改革，我方也鼓勵傳統基金會友人多來到訪台灣，促進雙邊更多交流了解。
須予謙轉述，夏立言也強調國民黨清楚中國大陸對我方的態度，訪陸除了厚實兩岸互信，更是為了台海的和平穩定，此外，也感謝傳統基金會關注台灣能源安全，期待國民黨能與更多美方友人合作，讓台灣未來能有更永續和安全的能源政策。