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「季前宇宙邦」開季不夠悍！富邦投打數據墊底　球隊方向搖擺不定

▲富邦悍將開季7場僅拿下一勝，勝率0.143排中職墊底。（圖／取自富邦悍將臉書粉專）
▲富邦悍將開季7場僅拿下一勝，勝率0.143排中職墊底。（圖／取自富邦悍將臉書粉專）

記者掌聿嘉/綜合報導

中華職棒35年賽季正式開打，各隊皆已打了至少七場的比賽，勝場數彼此都咬得很緊，勝率也都維持在五成以上，唯獨一隊遠遠被甩在後面，出賽七場僅拿下一勝，勝率0.143的富邦悍將。暫居勝率第一的是統一獅隊，出賽八場，累積六勝兩敗的好成績，對戰富邦悍將三場全勝。其次排名依序是新球隊台鋼雄鷹，三連戰對上富邦拿下兩勝；接著是味全龍、中信兄弟以及樂天桃猿。

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端看富邦悍將在熱身賽的表現，出賽10場，以7勝2敗1和的戰績封王，球隊看似狀態火熱，令不少球迷看好他們在正式賽季的表現。誰料球季才剛開始，就被打回原形，夢回2022年球季開季7連敗的慘況。

攤開數據來看，富邦悍將在投手群的表現差強人意，投了36次四壞球，投手群防禦率高達5.80，每局被上壘率1.76，種種數據皆為聯盟最高。而在攻擊方面更是慘不忍睹，團隊打擊率僅0.234、上壘率0.293，甚至連一次盜壘成功都沒有，整體攻擊呈現「貧打」狀態。

▲富邦悍將團隊打擊表現不佳，連一次盜壘成功都沒有。（圖／取自富邦悍將臉書粉專）
▲富邦悍將團隊打擊表現不佳，連一次盜壘成功都沒有。（圖／取自富邦悍將臉書粉專）
去（2023）年球季結束後，富邦悍將球員走的多，留的少，舉凡球隊交易、任意引退的球員，一口氣就少了快10人，包括前旅日選手郭俊麟，二軍主力投手范玉禹等，僅補進2位投手，江國謙與范柏絜，埋下牛棚戰力不足的隱患。新球季六隊的編制，每隊需面臨更緊湊的賽事，投手調度方面也更為吃緊。可想而知，若富邦悍將的投手群無法穩定下來，到了球季中後段，球隊成績勢必再度下滑。

在野手方面，富邦悍將近幾年最大問題即選秀新人守備位置高度重疊，以選秀狀元王念好為例，為了讓他能穩站三壘，只好把原本有望「站穩三壘十年」的李宗賢移防到二壘，壓縮到原本主戰二壘的王正棠的位置，只好回歸外野。守備位置調度大風吹，拉高球隊守備的不安定因素。

綜觀近幾年球季，自從2020年強勢問鼎季冠軍失利後，富邦悍將一直徘徊在聯盟墊底的位置，在 Win Now和重建之間搖擺不定 。一方面球隊換血不完全，一方面又持續把老將擺在先發位置，沒有發揮價值又佔據新人空間。若球隊想要有新氣象，年輕世代球員勢必要加速調整，盡快頂替上來。

▲「台灣巨砲」陳金鋒接手擔任富邦悍將總教練，首要任務是帶隊打進季後賽。（圖／取自富邦悍將臉書粉專）
▲「台灣巨砲」陳金鋒接手擔任富邦悍將總教練，首要任務是帶隊打進季後賽。（圖／取自富邦悍將臉書粉專）
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