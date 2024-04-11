「季前宇宙邦」開季不夠悍！富邦投打數據墊底　球隊方向搖擺不定

我是廣告 請繼續往下閱讀
攤開數據來看，富邦悍將在投手群的表現差強人意，投了36次四壞球，投手群防禦率高達5.80，每局被上壘率1.76，種種數據皆為聯盟最高。而在攻擊方面更是慘不忍睹，團隊打擊率僅0.234、上壘率0.293，甚至連一次盜壘成功都沒有，整體攻擊呈現「貧打」狀態。
去（2023）年球季結束後，富邦悍將球員走的多，留的少，舉凡球隊交易、任意引退的球員，一口氣就少了快10人，包括前旅日選手郭俊麟，二軍主力投手范玉禹等，僅補進2位投手，江國謙與范柏絜，埋下牛棚戰力不足的隱患。新球季六隊的編制，每隊需面臨更緊湊的賽事，投手調度方面也更為吃緊。可想而知，若富邦悍將的投手群無法穩定下來，到了球季中後段，球隊成績勢必再度下滑。
在野手方面，富邦悍將近幾年最大問題即選秀新人守備位置高度重疊，以選秀狀元王念好為例，為了讓他能穩站三壘，只好把原本有望「站穩三壘十年」的李宗賢移防到二壘，壓縮到原本主戰二壘的王正棠的位置，只好回歸外野。守備位置調度大風吹，拉高球隊守備的不安定因素。
綜觀近幾年球季，自從2020年強勢問鼎季冠軍失利後，富邦悍將一直徘徊在聯盟墊底的位置，在 Win Now和重建之間搖擺不定 。一方面球隊換血不完全，一方面又持續把老將擺在先發位置，沒有發揮價值又佔據新人空間。若球隊想要有新氣象，年輕世代球員勢必要加速調整，盡快頂替上來。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁