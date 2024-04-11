女護理師親手「根浴」！雲南醫院藏特別服務 官方不否認表明要查
中國雲南昆明多家民營醫院，被爆料暗藏特別服務，主打替男病人提供「根浴」治療，還強調由女護士來親手操作，民眾前來一定讓你有「反應」。對此，昆明官方已表明要查，並未否認此事。
國際中心顏得智／綜合報導
根據《澎湃新聞》報導，昆明近期出現一些神祕「小卡片」，宣稱以98元人民幣的價格推出根浴水療服務，且宣傳卡片上的圖片是一名美女護理師，掃了卡片上的行動條碼後，竟然出現雲南仁愛醫院以及官渡民生醫院兩家民營醫院。
媒體發現，醫院推出的根浴服務，主打女護理師來親手操作，讓病人有「反應」，並強調「有病治病，沒病保養」，潛入內部後，科別醫師解釋療程科別為「泌尿水療外科」，男病患不需掛號，並號稱有多達四百人回診，甚至許多病患還「點名」要哪位女護理師幫忙治療。
一名體驗者向媒體透露，根浴項目並沒有任何檢查過程和診療紀錄病歷，無法分辨到底是正規醫療服務，還是色情擦邊球。
對此，昆明市衛健委10日強調，已發布通知，成立聯合調查組針對三家醫療機構調查，並未否認此事。另一方面，有許多中國網友質疑，根浴是否被納入官方醫保內容中，但昆明官方人士則否認，強調醫保沒有該項目。