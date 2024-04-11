巷仔內／馬習二會「象徵意義大於實質」 　互相榨乾剩餘價值

女護理師親手「根浴」！雲南醫院藏特別服務　官方不否認表明要查

▲中國雲南昆明市陸續有醫院被爆出暗藏「根浴」特別服務。（圖／翻攝自微博）
▲中國雲南昆明市陸續有醫院被爆出暗藏「根浴」特別服務。（圖／翻攝自微博）

國際中心顏得智／綜合報導

中國雲南昆明多家民營醫院，被爆料暗藏特別服務，主打替男病人提供「根浴」治療，還強調由女護士來親手操作，民眾前來一定讓你有「反應」。對此，昆明官方已表明要查，並未否認此事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《澎湃新聞》報導，昆明近期出現一些神祕「小卡片」，宣稱以98元人民幣的價格推出根浴水療服務，且宣傳卡片上的圖片是一名美女護理師，掃了卡片上的行動條碼後，竟然出現雲南仁愛醫院以及官渡民生醫院兩家民營醫院。

媒體發現，醫院推出的根浴服務，主打女護理師來親手操作，讓病人有「反應」，並強調「有病治病，沒病保養」，潛入內部後，科別醫師解釋療程科別為「泌尿水療外科」，男病患不需掛號，並號稱有多達四百人回診，甚至許多病患還「點名」要哪位女護理師幫忙治療。

一名體驗者向媒體透露，根浴項目並沒有任何檢查過程和診療紀錄病歷，無法分辨到底是正規醫療服務，還是色情擦邊球。

對此，昆明市衛健委10日強調，已發布通知，成立聯合調查組針對三家醫療機構調查，並未否認此事。另一方面，有許多中國網友質疑，根浴是否被納入官方醫保內容中，但昆明官方人士則否認，強調醫保沒有該項目。
 

最常到中國家門口晃！外媒揭美「B-52轟炸機」33小時超長任務

美國補助台積電後換三星？韓媒分析背後目的：引導投資競爭

美版黃子佼？美軍持未成年裸照叛逃　投奔俄軍

美日峰會後 拜登與岸田有共識：阻止任何奪取台灣的企圖

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生