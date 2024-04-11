買7-11、全家咖啡爽到！「多拿一物」結帳拿鐵變5元　外行人虧大

玄天上帝生日快樂！「拜拜禁忌、習俗」一次看　專家親授旺財秘訣

▲今（11）日是農曆三月初三，為玄天上帝誕辰。（圖／開基靈祐宮授權提供）
▲今（11）日是農曆三月初三，為玄天上帝誕辰。（圖／開基靈祐宮授權提供）

記者潘毅／綜合報導

玄天上帝生日快樂！今（11）日是農曆三月初三，為玄天上帝誕辰，這樣的好日子自然對於運勢有所助益。對此，民俗專家柯柏成也提醒，今天只要拜拜就可獲得好運，同時分享相關「禁忌與習俗」，讓您能好運旺整年。

我是廣告 請繼續往下閱讀
玄天上帝生日快樂！拜拜供品注意事項一次看

柯柏成提醒，祭拜北極玄天上帝，理想是要到主祀玄天上帝的道觀祭拜，民俗上玄天上的歸屬的職責為消災解厄、斬妖除魔、治水禦火(防止火災)，增加事業運、財源廣進的業務，許多生意人常祭拜祂以祈求事業順利，供品可以準備鮮花素果即可，例如蘋果（象徵平安）、鳳梨（好運旺來）、香蕉（招來好運）、橘子（大吉大利）等均可，至於在其他祭祀場合有的紅龜粿、麵龜、米龜和麵條，由於聖尊座下的神龜及蛇的形象類似，通常會避免拿來祭祀玄天上帝。

▲台北指南宮、過年出遊、走春人潮、錢母過香爐、祭拜、拜拜。（圖／記者吳翊緁攝，2024.02.13）
▲民俗專家柯柏成也提醒，玄天上帝誕辰這天，只要拜拜就可獲得好運。（示意圖／記者吳翊緁攝，2024.02.13）
牲禮葷食的部分自然也不宜拿來祭祀，傳說玄天上帝在過去世曾經為屠戶以殺豬為業，後來自覺殺業過重而切腹懺悔，千萬不能以為是道教的神靈，而祭祀牲禮葷食，我們在祭祀時都需要注意這一點，不是供品越豐盛越能得到保祐，這就是把神靈當貪官汙吏一樣對待，兩文錢的誠心更甚於千金的供品。


玄天上帝的事蹟與起源

農曆的三月初三固定是北極玄天上帝的聖誕日，今年則是在陽曆的4月11日，柯柏成指出，在傳統民間信仰中玄天上帝一直都是相當重要的地位，雖說不像媽祖或關公這樣的信眾人潮，但在民間有一定的重要地位，稱帝爺公或上帝公，或稱真武大帝。

在道教經典當中，玄天上帝描繪的形象是披髮跣足（光腳）、身著黑袍、金甲玉帶，仗劍怒目，足踏龜蛇，頂罩圓光，十足的威猛戰神形象；根據《元始天尊說北方真武妙經》記載，真武帝君原來是淨樂國太子，生而神靈，察微知運，長大成人後十分勇猛，唯務修行，發誓要除盡天下妖魔，不願繼承王位；後遇紫虛元君，授以無上秘道，連越遊東海，又遇天神授以寶劍，入武當（太和山）修煉。

柯柏成指出，居42年功成圓滿，白日飛升，玉帝下令敕鎮北方，統攝玄武之位，並將太和山易名為武當山，意思是「非玄武不足以當之」；宋天禧年間詔封為「真武靈應真君」，元朝大德年間加封為「光聖仁威玄天上帝」，成為北方最高神祇。

▲柯柏成指出，在傳統民間信仰中玄天上帝一直都是相當重要的地位。（圖／取自柯柏成臉書）
▲柯柏成指出，在傳統民間信仰中玄天上帝一直都是相當重要的地位。（圖／取自柯柏成臉書）
明代是真武大帝聲勢顯赫、民間信仰最為普遍的時期，明朝初期，朱元璋的第四個兒子燕王朱棣（後為永樂帝）發動「靖難之變」，奪取惠帝朱允炆的皇位。

柯柏成指出，傳說在燕王的整個行動中，真武大帝都曾顯靈相助，因此朱棣登基後，即下詔特封真武為「北極鎮天真武玄天上帝」，並大規模修建武當山的宮觀廟堂，建成九宮八觀、三十六庵堂、七十二岩廟、三十九橋、十二亭的龐大道教建築群，使武當山成為舉世聞名的道教聖地，並在天柱峰頂修建「金殿」，奉祀真武大帝神像。因帝王大力提倡，真武大帝的信仰在明代達到了鼎盛階段，道教為明朝皇家的國教，歷任皇帝不僅修練道術，同時也將真武大帝奉為國家的守護神。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

12星座一周運勢／摩羯座工作注意「犯小人」　巨蟹座有2個↑桃花

2024第2次水逆4月來襲！「4星座」陷入重災區　天秤座人和大考驗

罕見「日全食」4/9登場！3星座小心破財生病　開運方法、禁忌快看

2024第2次水逆快到了！「5星座」連25天受重擊　牡羊座情況最慘烈

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生