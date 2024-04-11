玄天上帝生日快樂！「拜拜禁忌、習俗」一次看　專家親授旺財秘訣

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柯柏成提醒，祭拜北極玄天上帝，理想是要到主祀玄天上帝的道觀祭拜，民俗上玄天上的歸屬的職責為消災解厄、斬妖除魔、治水禦火(防止火災)，增加事業運、財源廣進的業務，許多生意人常祭拜祂以祈求事業順利，供品可以準備鮮花素果即可，例如蘋果（象徵平安）、鳳梨（好運旺來）、香蕉（招來好運）、橘子（大吉大利）等均可，至於在其他祭祀場合有的紅龜粿、麵龜、米龜和麵條，由於聖尊座下的神龜及蛇的形象類似，通常會避免拿來祭祀玄天上帝。
牲禮葷食的部分自然也不宜拿來祭祀，傳說玄天上帝在過去世曾經為屠戶以殺豬為業，後來自覺殺業過重而切腹懺悔，千萬不能以為是道教的神靈，而祭祀牲禮葷食，我們在祭祀時都需要注意這一點，不是供品越豐盛越能得到保祐，這就是把神靈當貪官汙吏一樣對待，兩文錢的誠心更甚於千金的供品。
玄天上帝的事蹟與起源
農曆的三月初三固定是北極玄天上帝的聖誕日，今年則是在陽曆的4月11日，柯柏成指出，在傳統民間信仰中玄天上帝一直都是相當重要的地位，雖說不像媽祖或關公這樣的信眾人潮，但在民間有一定的重要地位，稱帝爺公或上帝公，或稱真武大帝。
在道教經典當中，玄天上帝描繪的形象是披髮跣足（光腳）、身著黑袍、金甲玉帶，仗劍怒目，足踏龜蛇，頂罩圓光，十足的威猛戰神形象；根據《元始天尊說北方真武妙經》記載，真武帝君原來是淨樂國太子，生而神靈，察微知運，長大成人後十分勇猛，唯務修行，發誓要除盡天下妖魔，不願繼承王位；後遇紫虛元君，授以無上秘道，連越遊東海，又遇天神授以寶劍，入武當（太和山）修煉。
柯柏成指出，居42年功成圓滿，白日飛升，玉帝下令敕鎮北方，統攝玄武之位，並將太和山易名為武當山，意思是「非玄武不足以當之」；宋天禧年間詔封為「真武靈應真君」，元朝大德年間加封為「光聖仁威玄天上帝」，成為北方最高神祇。
明代是真武大帝聲勢顯赫、民間信仰最為普遍的時期，明朝初期，朱元璋的第四個兒子燕王朱棣（後為永樂帝）發動「靖難之變」，奪取惠帝朱允炆的皇位。
柯柏成指出，傳說在燕王的整個行動中，真武大帝都曾顯靈相助，因此朱棣登基後，即下詔特封真武為「北極鎮天真武玄天上帝」，並大規模修建武當山的宮觀廟堂，建成九宮八觀、三十六庵堂、七十二岩廟、三十九橋、十二亭的龐大道教建築群，使武當山成為舉世聞名的道教聖地，並在天柱峰頂修建「金殿」，奉祀真武大帝神像。因帝王大力提倡，真武大帝的信仰在明代達到了鼎盛階段，道教為明朝皇家的國教，歷任皇帝不僅修練道術，同時也將真武大帝奉為國家的守護神。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。