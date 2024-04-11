AI浪潮數理人賺很大！台大數學系高材生投身金融、27歲年薪破百萬

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從事的熱門5大職務包括教師／補教老師15.9%、軟體工程師14.0%、金融機構人員13.1%、品保工程師11.2%以及數據分析師9.3%。
另外，數統人才所具備的職能5大優勢包括「邏輯清楚思考縝密」、「具備分析和解決問題的能力」、「具備統計與運算能力」、「反應敏捷思考靈活」以及「專注度與耐力佳」。
畢業自台大數學系的沙先生，已經在金融業工作4年，談起數學系的就業優勢。沙先生表示，數學系是數理學習的基礎，在校的所學，對於邏輯的養成，以及解決問題的能力都有很大的幫助。
為了投身金融業，大學畢業後沙先生選擇就讀財金研究所。沙先生說，主要是在數學系就讀2年後，發現自己不適合純數學的工作，就想轉換跑道，但也因為數學系打下的基礎，讓他在轉換跑道上更容易。
他說，近年來AI發展的趨勢，促使金融業對於擁有數理背景的求職者特別青睞，特別是交易員、精算師這類的職務，雖然沒有科系限制，但同樣畢業自商學類的研究所，大學時期擁有數理背景的求職者，雀屏中選的機會更高，是很重要的加分項。
因為對數字特別敏感，再加上大學時期紮實的訓練，沙先生說，數學系畢業的學生，更能專注解決問題，在工作上的表現也會更好，進入金融業4年，他的年薪已經突破百萬，很大一部份可以歸功於大學時期打下的良好基礎。