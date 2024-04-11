最後買進日在今天！15檔「股東會紀念品股」要開發金野餐墊快卡位

AI浪潮數理人賺很大！台大數學系高材生投身金融、27歲年薪破百萬

▲今年27歲、畢業自台大數學系的沙先生，已經在金融業工作4年，目前年薪已經突破百萬，將之歸功於大學時期打下的良好基礎。（圖／記者李琦瑋攝，2024.04.11）
▲今年27歲、畢業自台大數學系的沙先生，已經在金融業工作4年，目前年薪已經突破百萬，將之歸功於大學時期打下的良好基礎。（圖／記者李琦瑋攝，2024.04.11）

記者李琦瑋／台北報導

人力銀行今（11）日發布一項調查顯示，數統人才出路廣，分布在4大產業，5大熱門職務都有跨領域優勢，可達年薪百萬。27歲的沙先生，自台大數學系畢業後，又就讀財金研究所，為投身金融業做準備，如今進入金融業4年，年薪已經突破百萬，他說，很大一部份可以歸功於大學時期打下的良好基礎。

我是廣告 請繼續往下閱讀
111人力銀行針對具有數學／統計學類背景的上班族進行調查發現，任職的產業分布以教育界比例最高33.3%，其次則是資訊科技業20.6%、傳產製造業15.2%，以及工商服務業（金融業）12.7%等。

從事的熱門5大職務包括教師／補教老師15.9%、軟體工程師14.0%、金融機構人員13.1%、品保工程師11.2%以及數據分析師9.3%。

另外，數統人才所具備的職能5大優勢包括「邏輯清楚思考縝密」、「具備分析和解決問題的能力」、「具備統計與運算能力」、「反應敏捷思考靈活」以及「專注度與耐力佳」。

畢業自台大數學系的沙先生，已經在金融業工作4年，談起數學系的就業優勢。沙先生表示，數學系是數理學習的基礎，在校的所學，對於邏輯的養成，以及解決問題的能力都有很大的幫助。

為了投身金融業，大學畢業後沙先生選擇就讀財金研究所。沙先生說，主要是在數學系就讀2年後，發現自己不適合純數學的工作，就想轉換跑道，但也因為數學系打下的基礎，讓他在轉換跑道上更容易。

他說，近年來AI發展的趨勢，促使金融業對於擁有數理背景的求職者特別青睞，特別是交易員、精算師這類的職務，雖然沒有科系限制，但同樣畢業自商學類的研究所，大學時期擁有數理背景的求職者，雀屏中選的機會更高，是很重要的加分項。

因為對數字特別敏感，再加上大學時期紮實的訓練，沙先生說，數學系畢業的學生，更能專注解決問題，在工作上的表現也會更好，進入金融業4年，他的年薪已經突破百萬，很大一部份可以歸功於大學時期打下的良好基礎。

數學系「解決問題」能力強！他跨域當專案管理師　年薪站穩120萬

數學系無用？71%喊不後悔　平均月薪55605元

數統人才年薪百萬不是夢！熱門職務TOP5出爐　4/20徵才釋逾200缺

理工人才荒！企業最愛公立大學「台交成占前3名」　私大淡江奪冠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生