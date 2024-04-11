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台積電插旗日、美有成！打遍天下無敵手　謝金河：領軍台股天蠶變

▲財信傳媒董事長謝金河表示，市場焦點全在台積電身上，而且台積電輻射範圍愈來愈寬廣，讓他想到港劇「天蠶變」，男主角練成天蠶神功，破繭而出，打遍天下無敵手，而台積電正是台股傳奇最核心的主角。（圖／記者許家禎攝，資料照）
▲財信傳媒董事長謝金河表示，市場焦點全在台積電身上，而且台積電輻射範圍愈來愈寬廣，讓他想到港劇「天蠶變」，男主角練成天蠶神功，破繭而出，打遍天下無敵手，而台積電正是台股傳奇最核心的主角。（圖／記者許家禎攝，資料照）

記者倪浩軒/綜合報導

台股今（11）日受到美股重挫影響，承受壓力，台積電開低走高，帶領大盤上下震盪一度翻紅，最終收在20753.22點，小跌10.31點。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，市場焦點全在台積電身上，而且台積電輻射範圍愈來愈寬廣，讓他想到舊日港劇「天蠶變」，男主角練成天蠶神功，破繭而出，打遍天下無敵手，而台積電正是台股傳奇最核心的主角。

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謝金河在《先探投資週刊》撰文指出，台積電是天蠶再變最核心的主角，而台股傳奇得從Nvidia黃仁勳的新產品GB200說起。黃仁勳在GB200的新產品發表會後，提到「電腦革命就是AI革命，人類正在因全新的方式做這件事，我們就在這個革命的中心點，值得為這件事向台灣喝彩！」這場GB200發表會上，確立了廣達、鴻海及緯創的核心地位，同時也串起Supermicro的整機櫃題材想像空間。

謝金河指出，伺服器周邊產業題材發酵後，市場上終於有人想到台積電的本益比一直在20倍以下。在2020到2022年的3年期間，外資共賣超台股2．23兆台幣，主要是大賣台積電，眾多國際媒體經常把台灣形容是地表上最危險的地方，如今，黃仁勳告訴大家「台灣是AI最重要核心」，外資當然不能迴避台灣的角色，也想到台積電的相對低本益比。

台積電接受美國66億美元補貼，插旗日本、美國的戰略底定，過去看輕台灣的外資開始物色新的研究團隊，重視台灣的投資；台股的視野也跟著提升。

另外，謝金河強調這也意味著地緣政治的新篇章，台積電接受美國晶片法案補貼，在十年之內不得到中國投資。過去中國全面崛起的時代，台股每次碰到萬點都崩盤，如今站上二萬點卻沒有「高處不勝寒」，這是因為台積電撐起了加權指數。相比之下，2018年港股恆生指數曾高達3萬3000多點，如今僅有不到1萬7000點，與台股呈現此消彼漲。

謝金河最後指出，美中角力隨著南海情勢升高，向美國靠攏的韓國、菲律賓、日本股市都大漲，印度股市也創下歷史新高紀錄，「放眼望去，這個抗中陣營的各國股市都呈現榮景」。

 

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