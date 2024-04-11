溜溜酸菜插旗中壢！明天「100組半價」 年營收9000萬、將再開2家
漢來美食旗下知名川味品牌「溜溜酸菜魚專賣店」自2022年在高雄SOGO百貨開立首家品牌餐廳後，廣受南部顧客喜愛；隔年勢如破竹再連開兩家分店，總共3家分店於2023年總營收還高達9,000萬，來客數更達16萬，每天午餐、晚餐兩餐期都可做到翻桌5~6輪。漢來美食看好市場需求乘勝追擊，4月在中壢SOGO店開出品牌第4家分店，也是首度插旗台灣北部，漢來美食也透露，今年將會再開2家，而中壢店也將於明日4月12日開幕日推出全面半價的優惠活動（午、晚餐各限量50組）。另外，築間酸菜魚也另開了台中店，同樣剛於4月1日開幕。
記者葉盛耀/綜合報導
溜溜的餐食依舊以酸、麻、香、辣、爽集一鍋的「招牌酸菜魚」為主打，鮮酸滋味一絕的酸菜湯底配上滑嫩Q彈的烏鱧魚片，極度開胃，當然溜溜也提供肉食主義者們加料與單點肉品的選擇，有特選牛五花與豬五花可選擇，除了招牌酸菜鍋及各項特色川味小食之外，此次首度登陸桃園更特別推出全新特色小食「香辣炸鬼肉」，酥炸里肌肉裹上特製椒麻醬，與炸油條一同咬下，多層次的酥脆感很是開胃。另外還有港式經典甜品「楊枝甘露」等。
為慶祝溜溜酸菜魚首度進軍北部市場，推出一系列的優惠活動，明天4月12日開幕當天推出全商品半價優惠，午、晚餐各限50組。
4月13日到4月30日開幕當月推出三重集客活動：第一重「桃園人集合吧!」，身分證字號開頭為“H”者，內用點酸菜鍋系列，享3款肉類免費送。 第二重「溜溜小夥伴咔一下」，內用消費出示與溜溜打卡牆合照並線上評論，即贈沁涼飲品乙杯，消費滿1,688元再贈”袋去溜溜"吉祥物環保杯袋乙個。
第三重更舉辦讓全台溜溜分店一起參與的【來美食APP】限定刮刮樂活動「樂刮時刻」，來溜溜單筆消費888元以上，即可獲刮刮樂機會，有機會獲得1799元的四人套餐。
另外，築間餐飲集團也有酸菜魚，繼高雄岡山、香港、基隆及新北永和後，也於上個月月底插旗台中市13期中山附醫商圈，築間強調師承上海30年的酸菜魚料理經驗，加上擁有14年的火鍋湯底專家經驗，經過不斷的研發、試煉端出一碗「最叛逆的酸菜魚」，推出5款湯底魚料理，以招牌湯底柴魚昆布湯加入酸菜，再搭配自製酸蘿蔔，還有朝天椒、泡椒、青花椒等製成。另外還有「純愛番茄魚」、「海派蝦湯魚」、「極道明太子奶香魚」及「無雙腸血旺魚」。除了主餐之外，亦有主廚私房菜，包含炸物及經典不敗小菜等。