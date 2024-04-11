大立光Q1毛利率再失守50% EPS 45.79元創4年同期新高
光學鏡頭廠大立光今（11）日召開法說會，公布3月營收來到34.51億元，月增2%，年增4%。今年第一季的表現，合併營收來到113.13億元，季減36.7%、年增24%，寫下3年同期最佳紀錄，EPS為45.79元，季增23%，寫下2020年、4年以來同期新高。
記者陳郁柔／台北報導
不過首季因為整體規模下降，毛利率為49.2%，季減3.62個百分點、年減0.7個百分點，失守5字頭關卡。不過受惠於新台幣貶值，匯兌收益增加，業外收益達34.69億元，匯兌收益23.4億元。
大立光統計，第一季出貨產品結構，以1000萬畫素產品最為大宗，占比為40-50%，再來是2000萬畫素以上產品、以及低於500萬畫素產品，占比皆為20-30%，最後則是800萬畫素鏡頭產品占比在10%以下。
對於後市，董事長林恩平表示，接下來4月、5月動能會與3月差不多，至於2023年升級的客戶，2024年會沿用，可能會再下放到更低階機種，應用量會變大。主要動能集中在下半年，預估今年第4季現有產能有機會滿載。
大立光今日股價開低走低，終場下跌65元或2.73%，來到2315元，創下超過4個月來波段低點，日K連6黑。