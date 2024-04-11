統神Call in苗博雅遭「狠上課35分鐘」！凌晨誠懇道歉：學到很多

台鋼女神​​一粒遭異物擊中頭部！驚慌畫面全曝光　粉絲呼：可愛

▲一粒（前）在球隊自辦熱身賽應援時遭樹葉擊中頭部，有粉絲拍下一粒驚慌的畫面，讓不少粉絲直呼：「好可愛。」（圖／記者張一笙攝）
▲一粒（前）在球隊自辦熱身賽應援時遭樹葉擊中頭部，有粉絲拍下一粒驚慌的畫面，讓不少粉絲直呼：「好可愛。」（圖／記者張一笙攝）

記者張一笙／綜合報導

中華職棒台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars成員「一粒」憑藉著魔性應援洗腦的「葉保弟應援曲」爆紅，洗腦的嗩吶聲加上搖滾的電吉他搭配魔性的舞步，吸引不少粉絲模仿、轉載。事實上，一粒在今年2月28日的自辦熱身賽時，曾應援到一半時被異物擊中頭部，當下有不少粉絲記錄到這瞬間，將一粒驚慌的畫面記錄下來，不少粉絲看到後都直呼：「好可愛。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲一粒在應援時遭樹葉精準擊中。（圖／翻攝自YouTube 走一日球迷 台湾プロ野球チア）
▲一粒在應援時遭樹葉精準擊中。（圖／翻攝自YouTube 走一日球迷 台湾プロ野球チア）
台鋼雄鷹在2月28日時，在高雄市橋頭區的國慶青埔棒球場A與富邦悍將棒球隊進行自辦熱身賽，當天除了2位韓籍外援安芝儇及朴旻曙返回韓國外，其餘啦啦隊成員均到場。有粉絲拍下當天一粒在跳台鋼的攻擊應援曲〈鷹勇戰士〉時，竟被一旁樹上掉下來的落葉精準擊中頭部，讓她驚訝地愣了一下並繼續她的應援。事實上，一粒在2月28日時IG追蹤人數僅2000餘人，也還沒因為「葉保弟應援曲」爆紅，如今追蹤數已達25.4萬人，不少粉絲事後重新翻出這段影片後，紛紛直呼一粒十分敬業。

▲一粒被擊中後驚慌失措了一下便馬上調整狀態繼續應援。（圖／翻攝自 YouTube 走一日球迷 台湾プロ野球チア）
▲一粒被擊中後驚慌失措了一下便馬上調整狀態繼續應援。（圖／翻攝自 YouTube 走一日球迷 台湾プロ野球チア）
事實上，一粒不僅舞蹈精湛，大學時期更是校內「書卷奬」常勝得主，除了主修織品服飾行銷，還額外主修法文，英文能力更是獲得多益960分的認證，功課十分優異。不僅如此，一粒還有一位漂亮的雙胞胎姊姊，讓不少粉絲都十分佩服一粒家的強大基因。

▲一粒姊姊IG曝光（圖／翻攝自IG 9y9j）
▲一粒的雙胞胎姊姊IG和一粒本人一樣具有高顏值。（圖／翻攝自IG 9y9j）
一粒的高人氣，讓中職會長蔡其昌在台鋼雄鷹澄清湖主場開幕戰時，都特地點名球員葉保弟要好好打球，應援曲拉長這樣才能造福球迷；台鋼董事長王炯棻也在致詞時表示，他們將與高雄市政府共同打造球迷們都喜歡的「粒寶樂園」，讓在場球迷們都歡呼；更有粉絲在Google地圖上為一粒設置「粒寶樂園」的地標供粉絲們打卡。一粒的崛起，讓不少台灣球迷意識到，在李多慧、安芝儇、邊荷律等外籍啦啦隊夾擊下，台灣還是有很多其他值得關注的本土啦啦隊女神。

▲球迷特地在Google地圖上，為一粒設定地標以便粉絲們打卡。（圖／翻攝自Google Map）
▲球迷特地在Google地圖上，為一粒設定地標以便粉絲們打卡。（圖／翻攝自Google Map）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

一粒雙胞胎姊姊IG曝光！身穿泳裝池畔戲水辣翻　粉絲：可甜又可鹹

啦啦隊一粒有雙胞胎姊姊！球場邊被捕捉到美貌　球迷驚呼：有兩粒

台鋼啦啦隊掀一粒旋風！爆紅遭疑「被捧過頭」　狠批她跳舞不好看

獨家／「一粒」跳魔性應援舞成中職新女神　綽號來源竟跟母校有關

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞