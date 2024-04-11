台鋼女神一粒遭異物擊中頭部！驚慌畫面全曝光 粉絲呼：可愛
中華職棒台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars成員「一粒」憑藉著魔性應援洗腦的「葉保弟應援曲」爆紅，洗腦的嗩吶聲加上搖滾的電吉他搭配魔性的舞步，吸引不少粉絲模仿、轉載。事實上，一粒在今年2月28日的自辦熱身賽時，曾應援到一半時被異物擊中頭部，當下有不少粉絲記錄到這瞬間，將一粒驚慌的畫面記錄下來，不少粉絲看到後都直呼：「好可愛。」
記者張一笙／綜合報導
台鋼雄鷹在2月28日時，在高雄市橋頭區的國慶青埔棒球場A與富邦悍將棒球隊進行自辦熱身賽，當天除了2位韓籍外援安芝儇及朴旻曙返回韓國外，其餘啦啦隊成員均到場。有粉絲拍下當天一粒在跳台鋼的攻擊應援曲〈鷹勇戰士〉時，竟被一旁樹上掉下來的落葉精準擊中頭部，讓她驚訝地愣了一下並繼續她的應援。事實上，一粒在2月28日時IG追蹤人數僅2000餘人，也還沒因為「葉保弟應援曲」爆紅，如今追蹤數已達25.4萬人，不少粉絲事後重新翻出這段影片後，紛紛直呼一粒十分敬業。
事實上，一粒不僅舞蹈精湛，大學時期更是校內「書卷奬」常勝得主，除了主修織品服飾行銷，還額外主修法文，英文能力更是獲得多益960分的認證，功課十分優異。不僅如此，一粒還有一位漂亮的雙胞胎姊姊，讓不少粉絲都十分佩服一粒家的強大基因。
一粒的高人氣，讓中職會長蔡其昌在台鋼雄鷹澄清湖主場開幕戰時，都特地點名球員葉保弟要好好打球，應援曲拉長這樣才能造福球迷；台鋼董事長王炯棻也在致詞時表示，他們將與高雄市政府共同打造球迷們都喜歡的「粒寶樂園」，讓在場球迷們都歡呼；更有粉絲在Google地圖上為一粒設置「粒寶樂園」的地標供粉絲們打卡。一粒的崛起，讓不少台灣球迷意識到，在李多慧、安芝儇、邊荷律等外籍啦啦隊夾擊下，台灣還是有很多其他值得關注的本土啦啦隊女神。
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