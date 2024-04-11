特企／黃帝誕辰　陳鎮湘循三獻古禮主拜

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黃帝拜祖大典每年吸引眾多人潮共襄盛舉，對此盛況，主拜官陳鎮湘表示，黃帝是我們共同的先祖，慎終追遠、源遠流長是我們中華文化的核心價值。我們都是中華兒女，弘揚中華文化是我們這一代、下一代以及子子孫孫無可旁貸的職責。拜祖大典不僅為中華民族和諧之驕傲，也是民族精神的堅實延續。
今年適逢甲辰龍年，此次恭拜典禮的樂舞演繹部分，特別設計「龍鳳呈祥」舞蹈作為呼應，由青年舞者身著龍鳳圖樣服飾，透過悠揚的舞姿，在「龍」與「鳳」互動的動作語言中呈現天下歡欣、盛世祥和的情境，讚頌黃帝開啟華夏文明的功德。
謝神表演儀節，則跳脫傳統嚴肅的風格，融入現代舞元素，青年舞者手持鐵扇，藉由肢體的力與美詮釋堅毅不拔、開創進取的民族精神，並在最後呈現出恭‧拜‧軒‧轅字樣，表達對中華始祖黃帝的至高敬仰。
首次參加拜祖大典的貴賓陳先生表示，在典禮現場他深切感受到參與軒轅黃帝拜祖大典是一種榮幸，更加體會「慎終追遠」以及「同根同祖同源」之情，讓這份情感更長存於心。
拜祖大典其來有自，且源遠流長，據《史記》所記載，軒轅黃帝為五帝之首。自古便被尊奉為「中華始祖」，五千年前修德振兵、撫萬民、渡四方，帶領華夏先民造字、織布，也定下曆法以司恒律，發明舟車、築造指南，更撰寫著名《內經》訂下許多漢學醫藥基礎。這正是中華民族之根基，沐以黃帝萬萬智慧、築泰華夏文明。
惜此，中華民族諾以慎終追遠之精神，承續歷史傳統，當逢農曆三月三日便偕老攜幼，舉辦盛大的拜祖大典；齊心遙念黃帝聖跡，再憶華夏五千年光耀，並宣誓華夏宏情、延續民俗風情淳厚善良之根本。藉由恭拜儀式牽起炎黃子孫之情誼，並表達對中華民族文明始祖崇敬之情。
主辦單位表示，「台灣恭拜軒轅黃帝大典」已邁入第11屆，深具民族文化傳承意義，期許透過典禮的舉辦，引領更多新世代追尋中華民族的歷史足跡，共同守護、發揚先祖事蹟，弘揚璀璨炫目的中華傳統文化。
主辦單位還提到，除當日的拜祖三獻禮儀節外，Facebook粉絲團亦有舉辦互動分享活動，藉由繪師繪製黃帝發明故事Ｑ版插圖在粉絲團分享，引發眾多網友熱烈迴響，在貼文上分享自己喜愛的插圖及2024年度心願。透過傳播分享，不僅讓更多網友瞭解黃帝對中華文明的偉大貢獻，也讓網友用不同的方式參與黃帝拜祖活動。