韓國執政黨國會選舉慘敗！尹錫悅被在野「加蔥」打倒？專家這樣看

韓國10日舉行國會選舉，在野的共同民主黨拿下大多數席次，痛擊執政黨國民力量，韓國總統尹錫悅剩餘任期將成跛腳總統。選戰前，「蔥」價成了韓國民眾甚囂塵上的話題，究竟這是否就是尹錫悅的執政黨敗北最大關鍵？韓國政治學者認為，這只是其中之一，並點出其他三項因素。
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尹錫悅在選前為挽救執政黨低迷選情，頻頻至各地進行視察作業，由於韓國蔬果和民生必需品價格今年以來大幅飆升，尹錫悅在3月18日前往首爾一處超市視察青蔥價格，未料，當他看到一大把青蔥時，脫口稱「我去過很多市場，一把青蔥賣875韓元(約台幣21元)還蠻合理的啊」，但事實上，當週蔥價多落在上述價格的3至4倍，尹錫悅所到訪的商家是對青蔥特別推出折扣優惠。
尹錫悅不知蔥價的情況，也引來各方嘲諷。在野黨也頻頻在造勢時抓著青蔥不放，最後導致韓國選委會以干擾選舉為理由，禁止民眾在投票日攜帶青蔥，此舉引發質疑，反讓網路社群民眾製作蔥的相關迷因。
尹錫悅是否被一把蔥擊倒？《BBC》分析，包含蔥在內的食品價格，只是尹錫悅所領導的保守派政黨敗選的眾多原因之一，報導引述韓國智庫「統一研究院」自由民主中心主任兼民調學者李尚信（Lee Sangsin）看法，他點出，尹錫悅先前發生一系列的外交失言風波，加上韓國民眾對第一夫人金健熙眾多爭議的厭惡程度，甚至超過了總統本身。且尹錫悅給人的印象是固執、不易妥協，一種近乎獨裁的態度。