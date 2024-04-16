新北閱讀節引領「永續時尚」！時尚閱讀盛宴4月20日登場

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4月20日首先開展的「時尚再閱界」微型展，特別以「山海儲藏室」、「文化發酵槽」、「風格加工廠」、「永續製造所」四個敘事脈絡，帶大家從新北織物、多元文化、城市永續等視角，感受獨一無二的新北時尚能量。二手衣回收再利用，可說是最簡單的時尚環保行動，「永續製造所」也特別打造「衣物交換站」，邀民眾來交換「故事二手衣」，並且分享穿搭建議，一起來翻轉二手衣，打造新時尚。另外還有「閱時交換」好書分享以及「時尚閱界題」設計師沙龍講座，邀請愛書人響應知識共享與永續環保，為地球永續發展盡一分心力！
永續時尚不僅是一種趨勢，更是對環境和社會的承諾，因此新北閱讀節同時推出30條融入當地文化的深度走讀活動，將從4月20日起陸續展開，邀請新北文史工作者羅濟昆、李琪、周正義、卓清松及在地職人張明祥等，透過在地文史達人的深度伴遊，探索新北每個城鎮的歷史、文化和生態環境，「謐遊山城—與九份的自然絮語」，將帶大家在靜謐裡探訪基隆山與水金九的不同樣貌；「織事探詢」則與絲線織成的街區相遇，透過親手製作的植物染，細細品味與感受時尚起源地；「閱讀老眷村裡的新時尚」透過走訪眷村，感受傳統與創新交融的時代軌跡；「探訪牧童古道幽境」為穿越百年歷史古道，感受昔日山林古道的懷舊魅力等。
4月20日至6月2日還有近200場主題講座、手作課程、藝文展、書展等系列活動，包括「舊衣改造—零廢時尚講座」、「打造永續時尚衣櫥」、「永續袋著走—回收布料零錢包手作」、「永續海洋藝術工作坊」等，活動全部免費，即日起陸續開放報名。詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢。