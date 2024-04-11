達標了！三商美邦人壽第1季淨值比升破3%、稅後賺逾30億元
三商美邦人壽今（11）日公布今（2024）年第1季自結稅後淨利30.6億元，年增59.8億元，每股稅後盈餘（EPS）0.60元，淨值比亦已由去年底的2.97%提升至3.24%，回到法定標準以上。受惠於國內外股市上揚及台幣兌美元貶值的正面影響，第1季底淨值為446.8億元，單季淨值增加47.4億元，總資產已達1.57兆，亦較112年底成長3.3%。
記者顏真真／台北報導
三商美邦人壽表示，隨著台股指數上漲，今年第1季權益類已實現獲利較去年同期增加14.1億元，且國內外債券殖利率較去年底上升，經常性收益呈現穩定成長。整體壽險業第1季受惠於匯兌利益，有助於獲利表現，但外匯避險成本高昂仍具挑戰，未來三商美邦人壽將持續以積極管理平衡布局為原則，將資金積極投入長期獲利成長股票與持續布局海內外債券相關商品，並彈性調整匯兌避險策略，以減少匯率波動造成之影響。
三商美邦人壽也提到，為接軌IFRS 17，仍持續推廣投資型及保障型商品，今年第1季投資型商品新契約保費收入占率達82%，於此同時，長年期健康險新契約保費收入較去年同期成長20%。投資型商品新契約保費收入占率高為該公司業績帶來穩定成長動能，而長年期健康險等保障型商品保費收入成長，顯示該公司為接軌IFRS 17並推廣銷售具高CSM之保障型商品策略已獲得良好成效。
揮別過去迎向新的一年，三商美邦人壽強調，第1季表現漸入佳境，獲利轉盈，該公司持續抱持穩健積極的態度，財務方面，今年3月份董事會通過的各項籌資案亦陸續進行中，以努力強化財務結構、厚實資本。業務面則同時著重專業業務部隊的規模與產能提升，並透過優化數位科技工具，給予業務部隊全方位支援。