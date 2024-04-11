中職／樂天桃猿流浪到台南球場！統一獅釋善意 睽違16年再當客隊
中職35年開季，各地比賽如火如荼地展開，不過由於桃園球場整修工程尚未完成，草皮狀況生長不佳，導致樂天桃猿隊的球員面臨「有家歸不得」的窘境。自開季至今，已有8場主場更改地點。今（11）日中華職業棒球大聯盟公告，針對4月16、17日原定在桃園球場舉行的例行賽，將改至台南棒球場進行樂天桃猿主場賽事，而這也是統一獅隊睽違16年再在台南球場當客隊。
實習記者掌聿嘉／綜合報導
8日中華職棒聯盟跟隨體育局、樂天球團、球員工會、審查委員前往桃園球場勘查，因為場地內尚有積水現象，因此檢查未通過，導致4月16、17日例行賽無法順利舉行。而樂天球團隨即詢問北部其他球場，也待請聯盟協助聯繫中南部場地，不過多數球場皆無法配合賽事進行，因此最終聯盟宣布兩場比賽延賽。
而這樣的決定卻引發不少爭議，球迷紛紛表示不理解，台南Josh也拍影片回應，認為聯盟有充足的時間找備案，應以更換場地的方式而非直接宣布延賽，這樣的決定對獅隊不公平，畢竟球季中後段球員可能會面臨單週六戰、補賽補不完的密集賽事。
對此，經過聯盟協調，統一球團主動釋出善意，表達願意出借台南球場，而當天原定於台南球場舉行的二軍賽事將更換場地，這是獅隊自2008年睽違16年再次在台南球場當客隊。前次有球隊在台南當主隊，已經要追溯至2011年的兄弟象隊。
樂天桃猿隊下一次主場賽事時間是4月26日，聯盟將與體育局、樂天球團、球員工會、審查委員於4月 18日再次勘查，確認場地符合標準後，才會由主場球團安排測試賽。若能順利如期開打，猿隊至少還要流浪15天。
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