花蓮7.2強震災後8天！賑災基金會：募得7.2億 公告災損重建政策
花蓮7.2強震災後第八天，民眾愛心持續湧入，賑災基金會專案募款帳戶至4月11日下午4時，累積募得7.2億元，總捐贈筆數13.3萬筆。內政部長林右昌今（11）日赴行政院報告0403花蓮地震災後復原重建工作，提「建築物毀損情形及家園重建」案，提及受災戶住宅補貼、租屋協助、耐震補強補助由內政部主責辦理。至於災民及大眾最關心，需要拆除重建的大樓，則須最多資源來整合協助，賑災基金會將全力協助內政部及災區縣市政府，在滿足災民需求並符合公平原則之前提，賑助災民。
記者林莞茜／綜合報導
賑災基金會表示，累積募得7.2億元，其中UNIQLO TAIWAN與GU TAIWAN捐款合計700萬元，兩家公司聯合指出，希望能以溫暖而堅定的正向力量，協助民眾重建家園並儘速恢復正常生活。另台灣高鐵公司捐贈1000萬元，以「深耕在地、永續關懷」之企業策略主軸捐款協助，表達對災民之深切關懷與慰問。
賑災基金會協助內政部所提重建措施分為兩類，首先是「價購房地」，委請各縣市政府與受災住戶整合協商，透過適當估價，由賑災基金會價購災損房地。災民取得價金後，得以另尋合適地點，儘快重拾日常；第二是「協助參與重建」，透過適當估價，發給賑助金使災民參與政府的重建方案，並提供至少半年租屋補貼，重建完成後分回房地。
賑災基金會表示，該兩類賑助皆屬復原重建，符合本次勸募專案核定用途之規範。為使善款發揮最大效益，惠及最多災民，賑災基金會建議，價金與賑助金之估算宜視房屋受損程度分級。
賑災基金會強調，0403花蓮震災募款專案所募得善款，將依衛生福利部核准之用途，協助本次受災地區及災民災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建四大項目，專款專用，以專案方式辦理，確實將每一分善款用於災區與災民。民眾如有災損情形，得與戶籍縣市社會相關局處洽詢，後續待各縣市政府盤點完畢提出申請後，基金會將迅行核發賑助。