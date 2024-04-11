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合歡山杜鵑花季週末登場！受震災損害影響輕微　部分步道明就開放

▲太管處表示，合歡山地區受地震影響較輕微。（圖/台灣山林悠遊網）
▲太管處表示，合歡山地區受地震影響較輕微。（圖/台灣山林悠遊網）

記者林莞茜／綜合報導

花蓮4月3日發生7.2強震，各地災情嚴重，不過合歡山地區影響較輕微，太魯閣國家公園管理處今（11）日表示，經本處派員檢視評估後，4月12日優先開放合歡山區步道（合歡山主峰、小奇萊、合歡西峰、合歡北峰步道、石門山步道）及小風口、大禹嶺等遊憩據點。

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太管處指出，4月16日將開放奇萊山區(不含奇萊東稜)、南湖山區(僅南湖主峰線)、屏風山、閂山等生態保護區之入園申請，倘遊客或山友發現步道設施災損，有安全疑慮時，請勿冒然通行，並請回報本處派員處理。

另合歡山杜鵑花季交管預計於4月13日開始實施，公路局將進行假日高乘載管制措施，惟震後餘震不斷，沿線仍有落石可能，中橫沿線多處災情亟待復建，請遊客儘量由省道臺14甲線出入園區，如遇局部災點因施工搶災施工必要時，敬請配合交維管制人員指揮。

太管處表示，自4月3日主震發生至4月10日，已陸續發生800次以上餘震，由觀察數據顯示雖然已漸趨緩，但仍有一定程度的安全疑慮，再加上山區道路倘有災害發生時，恐無法立即搶通或救援。本處呼籲民眾，地震發生後請勿自行進入或前往災損地區，賞花及登山之餘請務必注意自身安全。

▲太魯閣國家公園重要景點災情。（圖／太管處）
▲太魯閣國家公園重要景點災情。（圖／太管處）
▲太魯閣國家公園第一階段開放。（圖／太管處）
▲太魯閣國家公園第一階段開放。（圖／太管處）

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