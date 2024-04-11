高雄民生醫院開錯刀！資深護理師：病人開刀前搞懂「4件事」自保
高雄市立民生醫院傳出開錯刀的重大醫療疏失，讓人相當吃驚。手術室是高度專業化且高風險的部門，病人在手術過程中因麻醉無法自主溝通，因此必須仰賴醫療照護人員之團隊合作以及落實病人辨識、術式與部位標記，才能避免醫療疏失的發生。禾馨醫療資深護理師陳瑋憶主任說明從病房到手術室，病患總共會在3個地方，至少4次身份確認，對於出現開錯刀的意外發生，讓她感到相當訝異，認為「不可能、也不可以犯的錯誤。」
記者周淑萍/綜合報導
🟡陳瑋憶主任說明，開刀前病人辨識的SOP
1、病房：護理師會在房床和病人確認姓名、出生年月日、手圈，甚至手術名稱。
2、病房：傳送員或是協助推送的護理師在移動前，會再次和病人的確認身份，確認後才會移動到開刀房的等候區。
3、開刀房等候室：由開刀房護理師和病患再次確認身份。
4、手術台上的Time Out：在劃刀前，由護理師唸出病患姓名、術式、部位、有無藥物過敏、是否已施打預防性抗生素及有無特殊影像等相關確認。
如果病患沒有家屬陪伴，意識不清或是無法溝通，那就要核對「有照片」的證件，同時核對手圈。
🟡病人或是家屬可以如何共同把關自保
台灣護師醫療產業工會表示：「病人可以表示自己當日有無安排手術治療，同時反問傳送人員現在有做什麼治療或檢查、向主要照護之醫師及護理師確認治療目標，以及有沒有需要安排手術治療等。」陳瑋憶主任提醒，手術前的手術同意書和麻醉同意書都非常重要，病人或是家屬都必須要完整了解，其中4項一定要知道。
1、手術的術式
2、麻醉的方式
3、開刀的部位
4、何時要開刀