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Lisa加入美國超狂唱片公司！成小甜甜、賈斯汀、夏奇拉等人師妹

▲Lisa簽約美國超狂唱片公司，將成為天后小甜甜、賈斯汀、夏奇拉等人的師妹。（圖／翻攝自Lisa IG）
▲Lisa簽約美國超狂唱片公司，將成為天后小甜甜、賈斯汀、夏奇拉等人的師妹。（圖／翻攝自Lisa IG）

記者張一笙／綜合報導

南韓超人氣天團BLACKPINK成員Lisa昨（10）日宣布加入美國知名唱片公司RCA Records，成為小甜甜布蘭妮（Britney Spears）、賈斯汀（Justin Timberlake）及、夏奇拉（Shakira）等人師妹。

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▲Lisa昨日迎接27歲生日，特地在頻道上開箱去年新買的高級別墅，也為粉絲們開箱了車庫。（圖／翻攝自Lisa IG）
▲Lisa宣布加盟RCA Records。（圖／翻攝自Lisa IG）
事實上，去年底BLACKPINK與YG娛樂完成團體續約後，團隊4人的個人合約都屬於自己，Lisa 2016年以BLACKPINK成員出道，2021年發行首張個人單曲專輯《LALISA》一推出就達成65國iTunes音樂下載量冠軍，主打歌也在49小時內達成破億點閱率，一舉刷新PSY大叔的紀錄，改寫韓國SOLO歌手最快紀錄。

▲小甜甜布蘭妮在IG上傳多張全裸照。（圖／翻攝小甜甜布蘭妮IG）
▲小甜甜布蘭妮的唱片公司將簽約BLACKPINK Lisa。（圖／翻攝小甜甜布蘭妮IG）
Lisa加入的RCA Records是索尼音樂的旗下唱片公司，目前旗下藝人包含小甜甜布蘭妮、賈斯汀、夏奇拉等人，過去美國流行樂小天后泰勒絲也曾經是此唱片公司的一員，因此Lisa能夠加入這家公司，讓她未來一片大好。

▲BLACKPINK在全球擁有超高人氣，Rosé（左一）機場帶團帽、秀團魂。（圖／Rosé IG）
▲BLACKPINK在全球擁有超高人氣，去年底重新與YG娛樂簽訂團體合約，並以單飛不解散名義繼續活動。（圖／Rosé IG）
BLACKPINK全體成員去年12月與YG娛樂簽下團體專屬合約後，獨自朝不同裡領域發展，Lisa與母親共同創立個人經紀公司「LLOUD」，大姐Jisoo也與哥哥共同創立個人美妝品牌「BLISSOO，Jennie則是創立一人經紀公司「ODD ATELIER」，目前僅Rosé還未有處理個人工作的經紀公司，據傳目前正在積極籌備個人專輯。

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