統神談黃子佼被炎上品牌火速切割 業內：沒危機處理才是失職
統神 （張嘉航）因談論黃子佼事件「沒那麼嚴重」、「想X未成年」，一把火燒到自己，還在直播中哭「工商都沒了」。風波持續延燒，讓統神代言、商案合作不斷被取消，2天內已經有多達8間發出停止合作聲明。品牌火速切割，並非無情，戰國策傳播集團總監吳庭宇認為，若品牌沒有進行危機應對，反而才是失職的處理。
記者周淑萍/綜合報導
統神因討論黃子佼收藏未成年不雅片事件「沒那麼嚴重」等言論讓自己慘遭炎上，一把火燒掉了多家的工商合作，包含「超雞小隊」、「劍紙三國」、「起家雞」、「關於餅乾實驗室&碩論巴斯克」、「女武神契約」、「超級拳霸爸」、「COC熱血殺戮」、「Corsair Taiwan」等都宣布停止合作。
面對品牌火速的切割，擁有豐富公關危機處理的吳庭宇認為，品牌和統神的關係，與其說是「切割」不如說是「自保」更貼切。品牌借用代言人的形象，包裝產品、吸引關注、創造討論，而代言人獲得宣傳預算、媒體資源等，屬於合作關係。當代言人形象嚴重偏離軌道，甚至可能傷害品牌時，若品牌沒有進行危機應對，反而才是失職的處理。
統神接地氣的直播風格，又以評論時事、政治討論創造話題，確實容易吸引流量，但吳庭宇明確表示「流量並不是選擇代言人的唯一判斷」，可以導流粉絲、刺激消費會更重要。品牌在選擇代言前，他建議至少考量兩個判斷點：
1代言人的粉絲輪廓是否符合品牌期待。
2代言人是否能創造在「數據之外」的效益。
另外，近期網路上出現不少網紅引起的亂象，他認為，網路上KOL的意見具代表性和影響力，應該以公眾人物的標準來同等看待，除了經營形象和流量之外，應該思考更高的道德標準和社會責任，才能避免下一次失序引發更多的爭議。