稱統神僅嘴賤！詹江村提王浩宇所為 轟民進黨「有啥資格譴責？」
知名實況主「統神」張嘉航日前評論黃子佼風波時，脫口稱「沒那麼嚴重」、「我也想X未成年啊」等語，掀起輿論譁然，更讓民進黨發言人吳崢認為「毛骨悚然」，而統神也為失言付出慘痛代價，多達10代言遭拔，對此國民黨桃園市議員詹江村今（11）日表示，痛批民進黨有何資格譴責統神，並稱民進黨前議員王浩宇過去曾炫耀如何在美國花錢，對13到16歲小男生下手，民進黨非但未譴責還提名參選議員，而統神只是嘴巴犯賤卻遭全黨圍剿道歉，痛批「民進黨現在有什麼資格譴責統神？」
記者陳威叡／台北報導
詹江村表示，王浩宇過去炫耀在美國，對中國男孩做下犯罪行為，被踢爆也證實，是王浩宇炫耀如何跟未成年男生，發生法律所不容的行為。但在這種情況下，民進黨依然提名王浩宇競選議員，後來雖然被罷免，民進黨還是讓王浩宇，在高雄參與市議員提名初選，雖然後來內部民調，王浩宇因為慘敗而自行退出。
詹江村說，近日王浩宇又將再爭取民進黨下一屆提名，再次回桃園參選市議員。反觀統神只是嘴巴犯賤，卻被全黨圍剿道歉，而王浩宇是公開炫耀買春地點、時間與年齡、還不恥的描述對於對象年紀不同的肉體感受，痛批民進黨現在有什麼資格譴責統神？，卻還能提名這樣的人選議員，「民進黨的作為，真的是讓人毛骨悚然啊！」