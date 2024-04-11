星展銀看台灣房市政策矛盾！央行恐進一步管制 貨幣政策變動不大
台灣政府一方面打炒房，中央銀行祭出信用管制措施，卻又推出新青安低利房貸，星展集團資深經濟學家馬鐵英今（11）日直言，台灣房市政策目標存在矛盾，房價收入比可能又惡化，因此，央行還是有可能推出一些信用管制措施，只是央行會先觀察1、2季再說。至於央行還會不會再升息？由於星展銀預估今年台灣消費者物價指數（CPI）年增率會在2%左右水準，貨幣政策不會有太多的變動。
記者顏真真／台北報導
馬鐵英指出，今年1、2月台灣房價有較明顯的反彈，2月中古屋年增率回升至9%，銀行房貸成長也是有重新加快跡象，年增率大概回到8%，若這趨勢持續，房價增幅進一步提升至雙位數，銀行房貸成長也加快雙位數成長，央行是有可能再推出一些信用管制措施，這風險仍存在。
不過，馬鐵英也說，台灣房市政策也存在「政策目標矛盾」，想推青年低利房貸，又擔心貸款成長速度過快，民眾家庭債務負擔過大，房價出現太大反彈，房價收入比又重新惡化。也由於政策目標有些矛盾，馬鐵英認為，目前央行還在觀望，看1、2個季度資產價格、房價及房貸指標變化再說。
至於央行還會再升息嗎？馬鐵英表示，央行已說明這次升息主要因應電價調漲可能產生的通膨預期心理，央行總裁也說今年全年CPI超過3%，才有進一步升息空間，星展銀也預估，今年台灣CPI不會超過3%，還是會在2%左右水準，因此，「貨幣政策不會有太多的變化」。