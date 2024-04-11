如何看待馬習二會？美國務院：支持改善關係、繼續對話
中國國家主席習近平週三（10日）在北京會見前總統馬英九，雙方睽違八年再度會面對談，中國官媒《央視》新聞聯播更罕見連續兩個晚上以重點新聞報導，顯見中國對此次會晤之看重。美國國務院發言人被問及美國政府對馬習二會的看法時表示，美國鼓勵「降低緊張局勢並改善海峽兩岸的步驟」，也支持在「尊嚴與尊重」的基礎上持續對話。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國《台灣關係法》立法至「馬習二會」當天正好滿45年，這部法律是美方保障台灣安全的重要基礎，根據《美國之音》報導，美國國務院發言人被問到在北京人民大會堂上馬英九與習近平的會面時，他稱美方鼓勵「降低緊張局勢並改善海峽兩岸的步驟」，也支持在尊嚴與尊重的基礎上持續對話，「我們仍然致力於我們長期的『一個中國』政策，這個政策受到《台灣關係法》、三個聯合公報以及六項保證的指導」
馬習二會的時機點巧妙，不僅是《台灣關係法》簽署45年，也正值美國總統拜登在白宮會見日相岸田文雄的「拜岸會」，美國前總統歐巴馬時期的國安會中國事務主任何瑞恩認為，會議的時機並非巧合，而是美國升級在亞洲的同盟關係時，北京想對外展現未遭孤立，「仍有朋友」。
何瑞恩表示，馬習二會的時間點正值美方「非常明確地加強及深化東亞聯盟關係」，北京也許想藉這場會面對外展現自己並不孤單。台灣民主強韌，能夠承受其前領袖與任何他想見的人見面，「我並不會因為馬習會而憂心，我也不會花太多時間想這件事」。
他也認為，這場「馬習二會」實際上並不會改變當前的兩岸關係、美中關係、中國對台政策或台灣的兩岸政策軌跡。