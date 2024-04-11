BoA寶兒無預警清空IG貼文！SM承認「飽受酸民折磨」：堅持告到底
南韓初代韓流女歌手寶兒（BoA）日前無預警在IG上發文表示：「合約到期就會引退！」之後她更是大規模刪除IG上所有貼文，讓不少粉絲十分擔心寶兒的心理狀況。今（11）日所屬經紀公司「SM娛樂」才對外透露，寶兒近年因飽受網路上酸民惡言折磨，導致情緒不穩定，因此將進行大規模提告，遏止酸民繼續攻擊。
記者張一笙／綜合報導
寶兒2000年時以不到14歲的年紀出道，由於她強悍的Live功力以及穩定的舞蹈底子，讓她被譽為K-Pop史上「最強女 SOLO」，更被譽為「K-Pop皇后」。寶兒不僅僅是SM娛樂的開國功勛，更是進軍日本為SM娛樂打下基礎，為韓國流行文化拓展到全世界奠定根基。
寶兒過去十分樂於跟粉絲分享日常、並且溝通交流，近期卻反常地刪除所有關於新專輯貼文、照片以及所有近況照，不少粉絲紛紛猜測她是因為近日來的連番惡評影響了心理狀況。
「SM娛樂」也在今日採取法律行動，表示將針對社群平台、YouTube以及其他平台上散播惡意人身攻擊、不實謠言及言語辱罵等言論的酸民進行提告，並揚言已經準備好律師團，將針對海內、外所有酸民提起大規模訴訟，並強調已經搜集許多證據。SM娛樂表示，寶兒近期持續遭到酸民攻擊，所受的惡評已經是一個人難以承受的程度，因此飽受精神折磨，並且已經經歷了很長一段時間，並表示：「將不會寬待任何一位酸民，會堅持告到底。」
不過有不少粉絲對於「SM娛樂」的聲明嗤之以鼻，表示：「不要只會發聲明！」、「請直接提告！」、「不要再發這些聲明，告訴我們提告結果！」、「什麼時候提告再說！」
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