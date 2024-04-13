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洪一中是怎樣的選手？自律不輸大谷翔平　潘忠韋：他比你想的專業

▲台鋼雄鷹總教練洪一中，過去是鐵捕，無可撼動。（圖／NOWnews資料照）
▲台鋼雄鷹總教練洪一中，過去是鐵捕，無可撼動。（圖／NOWnews資料照）

文/吳政紘

隨著台鋼雄鷹總教練「洪總」洪一中今年正式帶領一軍奪勝，許久不見的「洪總勝場數」也跟著被球迷討論，洪一中是中職史上第一位有機會達到千勝的總教練，也是繼徐生明教練後，第一位可以在中職超過700勝以上的主帥，洪一中千勝到底有多少故事？值得球迷細細品嚐，子弟兵「喇叭」潘忠韋過去就是洪總的愛將，不但生涯2次代打開轟，都是洪總「神調度」，加上潘忠韋早期再見全壘打，也都是在洪總執教時期出現，兩人也有一些小故事。《NOWnews今日新聞》也特別訪問潘忠韋，談談他心中的「洪總」，潘忠韋說：「選手時期的洪總，他就跟大谷翔平一樣自律。」

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洪一中出身高雄哈瑪星　曾經就讀文化大學

從鼓山少棒再到美和中學，洪一中一直自嘲自己不是球隊最重要的選手，但他在三級棒球，因為要成績，過得有點「痛苦」，甚至在美和中學就被「教官」曾紀恩每天早上「鐵的紀律」嚇醒，因此一直操，勉強自己要打出成績，到大學一度要就讀輔仁大學，之後又轉到文化大學，畢業後進入空軍棒球隊，再到兄弟大飯店業餘隊，並進入中職。

洪總在兄弟象成為唯一捕手　幾乎都是他在蹲

中職連續蹲捕場次紀錄保持人是現台鋼雄鷹總教練洪一中的268場，洪總會一直蹲下去，除了自己要求外，不輕易喊累，也不跟自己妥協是他成為鐵捕的重要條件，他透露自己當時幾乎是隊上唯一的捕手，所以也沒人可以換，「止痛藥吃下去就可以」。

洪一中生涯蹲捕連續超過2000局，且並且生涯守備率高達.991，洪一中在1993年到1996年連續4年全勤蹲捕，這是很難做到的事，但他卻可以有這樣的體質，也算是很特別。

▲洪一中擔任總教練前，擔任選手也很有資歷。（圖／吳政紘攝）
▲洪一中擔任總教練前，擔任選手也很有資歷。（圖／吳政紘攝）
1999年漢城亞錦賽　潘忠韋曾跟洪總同隊被嚇到

潘忠韋在中華隊時曾跟洪總有過同隊經驗，兩人都入選1999年韓國漢城亞錦賽，潘忠韋跟洪一中還有同場出賽，一起對戰韓國隊，洪一中還是先發捕手，因此不算陌生。

潘忠韋說：「他比你想的還專業，他大概是全隊第一個到球場，你看到他已經做完熱敷、治療，然後已經準備好練習，之後就是比賽。」

▲洪一中曾被叫去守右外野，還被徐總笑。（圖／Youtube)
▲洪一中曾被叫去守右外野，還被徐總笑。（圖／Youtube)

不輸大谷翔平的自律　洪總床要最好的

形容洪總的專業，潘忠韋說：「我印象中他當選手很自律，自我管理很好。」潘忠韋不是過度吹噓。

他說：「早期選手可能自我要求沒這麼高，可能會比較晚睡，但洪總就要求自己要睡滿10小時左右，他不要因為睡眠被打擾，床一定要買最好的，」潘忠韋說：「他就跟大谷翔平一樣自律。」

▲蔡仲南感謝洪一中，在1999年亞錦賽，對日本投出11次三振。（圖／取自Youtube)
▲蔡仲南感謝洪一中，在1999年亞錦賽，對日本投出11次三振。（圖／取自Youtube)
亞錦賽讓洪一中成為「最強鐵捕」　跟郭源治、蔡仲南搭配天衣無縫

洪一中在1999年亞錦賽，幫助蔡仲南對日本投出佳績，他演出8.1局11K佳績，搭配捕手就是洪一中，蔡仲南回憶，面對松中信彥、古田敦也、宮本慎也等赫赫有名的選手，洪一中會用自己的方式幫助投手，把一些不好的球「補上」，這也是他的優點。

洪一中比較會用「提」的方式，讓偏低的球拉上來變好球，接球的技巧，洪總最著名的，就是對戰韓國隊一戰，無人出局滿壘，洪一中跟「大郭」郭源治搭配下，順利度過滿壘危機，無失分，也讓不少球員十分敬佩。

可惜最後中華隊在這次亞錦賽連續輸給日本、韓國，最後也無緣進軍雪梨奧運，但洪一中跟郭源治的搭配，依舊是目前中華隊經典的一幕。

▲洪一中曾跟潘忠韋一起打過1999年亞錦賽。（圖／Youtube天眼頻道）
▲洪一中曾跟潘忠韋一起打過1999年亞錦賽。（圖／Youtube天眼頻道）
▲郭源治跟洪一中，在1999年亞錦賽，是中華隊核心人物。（圖／取自Youtube)
▲郭源治跟洪一中，在1999年亞錦賽，是中華隊核心人物。（圖／取自Youtube)

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