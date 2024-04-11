拜岸晚宴大咖雲集！庫克、貝佐斯被問「捐多少給拜登」全惦惦
日本首相岸田文雄週三（10）受美國總統拜登邀請出席華府晚宴，作為東道主的拜登夫婦與岸田伉儷坐在主桌，現場還集結了政商名流、科技大咖和體壇明星等，包含蘋果執行長庫克、亞馬遜創辦人貝佐斯、前總統柯林頓夫婦、日本音樂組合「YOASOBI」以及奧斯卡影帝勞勃狄尼洛都出席替晚宴增添不少星光。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《紐約時報》、《日本共同社》指出，這場晚宴邀請了許多政商界重要人士，包括蘋果執行長庫克（Tim Cook）、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與未婚妻桑契斯（Lauren Sanchez）、摩根大通集團執行長戴蒙（Jamie Dimon）、軟銀社長孫正義（Masayoshi Son）和美國半導體大廠美光科技公司（Micron Technology Inc.）總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）等。
美國政壇方面包含前總統柯林頓夫婦、國務卿布林肯（ Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）、聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）和紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）皆蒞臨晚宴；此外，退役輪椅網球選手國枝慎吾、女子壘球奧運金牌得主上野由歧子、昔日花滑明星克莉絲蒂．山口（Kristi Yamaguchi）等運動界名人也在受邀賓客之列，美方還一度打算邀請大谷翔平夫婦出席，只可惜大谷因為密集賽程無法騰出時間而告吹。
《紐約時報》也在報導提到，當被問及打算捐多少幫拜登競選連任時，庫克和貝佐斯皆未保持沈默並未回應。
美國總統拜登的競選團隊先前表是，光是今年第一季就已經籌得競選資金超過了1億8700萬美元，這幾乎是去年第四季籌得資金的兩倍。而根據《衛報》、《路透社》報導，自去年4月宣佈競選連任以來，拜登已籌集超過4億2200萬美元。