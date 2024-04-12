真的有用！美3船員受困荒島拼「HELP」成功獲救 空拍畫面曝光
美國海岸巡防隊（US coast guard）日前成功在西太平洋島國密克羅尼西亞救下3名落難船員，他們在太平洋這個小小海島上受困超過整整一星期，所幸三人利用棕櫚樹葉在白色沙灘上拼出了「救命（HELP）」吸引注意，最終搜救行動也成功地將這三名經驗老道的船員送回家。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國海岸巡防隊指出，這三名船員都是40多歲的男子，他們在復活節（3月31日）啟航，駕駛一艘傳統的小船前往皮克洛特環礁（Pikelot Atoll），這是一座離關島約415英里的無人居島，然而等了許久三人的姪女卻發現叔叔們並未如期歸來，因此向關島聯合救援中心通報失蹤。
搜救隊伍在惡劣的天氣下在超過7.8萬平方海浬的範圍進行搜索，多虧這三名船員在白色沙灘上用棕櫚葉擺出「HELP」的字樣，救難人員這才成功鎖定他們的位置。這三名船員表示，他們的無線電在能夠求救之前就耗盡了電量，過去一個星期三人靠著椰子果肉充飢，島上也還有一口偶爾會經過的漁民們鑿出的水井，這讓他們不至於因缺乏淡水而死亡。
密克羅尼西亞位於太平洋西部，位於菲律賓和夏威夷之間，由600多個散佈在大約2500萬平方公里海洋的島嶼群組成。
領導搜救行動的加西亞中尉（Chelsea Garcia）表示，拿樹葉擺出求救訊號的行為對於搜救任務至關重要，也對他們的急中生智感到佩服，而這三名男子也在4月9日成功獲救。