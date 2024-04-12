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真的有用！美3船員受困荒島拼「HELP」成功獲救　空拍畫面曝光

▲3名受困小島的船員利用棕梠葉擺出求救字樣成功吸引美國海岸巡防隊注意。（圖／翻攝自美國海岸巡防隊）
▲3名受困小島的船員利用棕梠葉擺出求救字樣成功吸引美國海岸巡防隊注意。（圖／翻攝自美國海岸巡防隊）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國海岸巡防隊（US coast guard）日前成功在西太平洋島國密克羅尼西亞救下3名落難船員，他們在太平洋這個小小海島上受困超過整整一星期，所幸三人利用棕櫚樹葉在白色沙灘上拼出了「救命（HELP）」吸引注意，最終搜救行動也成功地將這三名經驗老道的船員送回家。

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美國海岸巡防隊指出，這三名船員都是40多歲的男子，他們在復活節（3月31日）啟航，駕駛一艘傳統的小船前往皮克洛特環礁（Pikelot Atoll），這是一座離關島約415英里的無人居島，然而等了許久三人的姪女卻發現叔叔們並未如期歸來，因此向關島聯合救援中心通報失蹤。

搜救隊伍在惡劣的天氣下在超過7.8萬平方海浬的範圍進行搜索，多虧這三名船員在白色沙灘上用棕櫚葉擺出「HELP」的字樣，救難人員這才成功鎖定他們的位置。這三名船員表示，他們的無線電在能夠求救之前就耗盡了電量，過去一個星期三人靠著椰子果肉充飢，島上也還有一口偶爾會經過的漁民們鑿出的水井，這讓他們不至於因缺乏淡水而死亡。

密克羅尼西亞位於太平洋西部，位於菲律賓和夏威夷之間，由600多個散佈在大約2500萬平方公里海洋的島嶼群組成。

領導搜救行動的加西亞中尉（Chelsea Garcia）表示，拿樹葉擺出求救訊號的行為對於搜救任務至關重要，也對他們的急中生智感到佩服，而這三名男子也在4月9日成功獲救。

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