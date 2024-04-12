虎航促銷今天10:00開搶！全航線單程999元起 2099元飛東京、大阪
2024台北國際春季旅展將於4月12日至15日於台北世貿一館開幕，台灣虎航也有參加，但是現場並沒有販售機票，且還於線上推出「全航線單程未稅999元起」的線上旅展限定優惠促銷價，促銷期間為今（12）日上午10:00開賣，至2024年4月15日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為即日起至2024年10月26日。另外，樂桃航空同樣也有促銷機票，最低價為飛往沖繩，Simple Peach單程未稅票價新台幣1890元起。
記者葉盛耀/綜合報導
台灣虎航此次推出的線上旅展，從今（12）天上午10:00開賣，活動至2024年4月15日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2024年4月12日至2024年10月26日。此次優惠中，最低價是從台北/台中/高雄飛往澳門，單程未稅價999元起，而最熱門的日本航線包含飛往東京成田、羽田機場，以及大阪關西機場，都是單程未稅價2099元起，飛岡山1899元起、飛福岡1999元起。韓國方面，飛首爾、釜山則是單程未稅價1999元起。
需提醒的是，促銷的可預訂日期雖然是即日起到10月26日，但是旺日，包含勞動節附近、端午節連假、中秋節附近等，會有低價機票的機率肯定極低。
除了台灣虎航，樂桃航空正好也有促銷機票，同樣於今(12)日的12:00開賣，4月14日23:59截止。可下訂出發日期為2024年4月28日至6月30日的機票，其中最低價為飛往沖繩，Simple Peach單程未稅票價新台幣1890元起，另外有飛東京單程未稅價2390元起，名古屋為2590元起。特別的是，此優惠不須另收燃料費，但需另繳機場稅等。