統神曾喊「對女兒可能有反應」！影片瘋傳　《遊戲大亂鬥》道歉了

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統神過去在節目片段當中，與身材姣好的YouTuber「蘋蘋澎澎」對話表示「妳們這樣子的話，妳們爸爸應該很尷尬吧，因為生了四個女生，就整個家庭都是女的」，讓女來賓不解的說：「我爸很開心啊」統神則回答：「不可能」；男來賓接著說：「你這是什麼想法？」
統神回應「如果我是妳爸的話，我不會住家裡」女來賓繼續提問：「為什麼會不願意住家裡？」統神說：「就是整個家庭都是女生，女生又不能用，我一定住外面阿」女來賓又問：「所以對自己女兒會用戀愛的心情去看？」統神則坦言：「就有可能啊，對不對？」女來賓則滿臉不解，統神補充：「有可能有反應啊！一定要講的這麼明白嗎？」讓一旁的男來賓表示「如果你生女兒，看到女兒的裸體勃起，你真的畜生，你真的是畜生中的畜牲」。
統神片段挖出遭罵爆！直播委屈痛哭
對於過去節目片段被挖出，不少網友不滿統神這段話，認為他對女兒會有生理反應的言論非常不妥，遭到質疑。對此，統神也開直播澄清表示「我是指在家看到女兒裸體可能會有生理反應，因此才不會住在家裡，結果被別人超譯，做人可以這麼無恥嗎？」
統神又在直播當中，點名剪輯該支精華影片的《遊戲大亂鬥》，稱他們惡意抹黑，氣憤的說：「我沒有欠你，為什麼這樣子黑我？這樣黑我到底有什麼意義？我有得罪你嗎？做人要這樣子嗎？我們社會到底怎麼回事啊！」說到一度落淚無法繼續講，強調12日開始，只要還有人稱他是「鬼父」、「戀童」等不實言論，自己絕對會提告，有多少人就告多少人。
《遊戲大亂鬥》刊登聲明道歉！還原剪輯時間序
對於引起統神被炎上的精華片段，《遊戲大亂鬥》也在11日晚間刊登最新聲明表示「關於麥卡貝統神在節目上做效果的影片，是去年2023年11月3日節目當下剪的，時間軸並非這時候惡意剪輯做的內容，而當初也是真的統神節目上效果現在被有心人士散播抹黑，昨天開始有一堆網軍轉傳，我們第一時間就下架，並且請轉傳的這些帳號刪除內容」。
《遊戲大亂鬥》向統神致歉「造成統神被大眾誤解，遊戲大亂鬥所有同仁對統神致上最高歉意」；而貼文下方，統神老婆003也用統神粉專留言表示「統神已在直播回應接受道歉，謝謝」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110