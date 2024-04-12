美科技股反彈、那斯達克再創新高　台積電翻黑、台股開高走低

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權值股走勢分歧，台積電開盤上漲3元或0.37%，來到823元，隨後平盤震盪；鴻海開盤上漲1.5元或1%，來到151.5元；聯發科下跌15元或1.25%，來到1185元。
盤面焦點看到，AI概念股指標股廣達，進行除息交易，配發每股9元現金股利，一度填息5成；此外，重電股電力不斷，亞力股價持續創下心高、來到156.5元，中興電、華城股價也同步挑戰新天價；前幾天表現強勁的矽統，今日續強，早盤上漲1.5元或2.56%，挑戰站上60元關卡。
美國昨天公佈3月生產者物價指數（PPI）指數月增率0.2%，低於市場預估的0.3%，跟2月數值0.6%相比下跌0.4個百分點，不過，年增率仍達2.1%，創2023年4月以來最大增幅，暗示通膨可能繼續居高不下。不過市場很快就消化數據，科技股回神反彈，美股昨日漲多跌少，道瓊指數下跌2.43點或0.01%，收38459.08點，那斯達克指數上漲271.84點或1.68%，收16442.2點，標普500指數上漲38.42點或0.74%，收5199.06點；費半指數上漲116.02點或2.42%，收4906.37點。
昨日那斯達克指數收盤創歷史新高，科技股反彈走高，輝達上漲4.1%、亞馬遜上漲近1.7%，創歷史新高、Alphabet漲幅2%、微軟上漲1.1%、特斯拉上漲1.65%、Meta漲0.64%。蘋果因傳出將把Mac產品線轉向人工智慧晶片後，股價上漲4.3%，為2023年5月以來最佳紀錄。
台積電ADR昨日上漲0.67%，收在147.20美元，較台北交易溢價15.71%。費城半導體指數同日則是上漲2.42%。