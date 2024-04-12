陪表弟妹交屋葬身火窟！陽光女律師執業逾20年 是雙執照學霸
台中大雅區雅楓街民宅縱火案釀3死1傷，其中1死為當日陪同表弟妹前往交屋的60歲游姓律師表姊，未料卻遭楊姓男租客潑汽油罹難。據了解，游姓律師已在高雄職業逾20年，陽光熱情且細心謹慎，噩耗傳出後，親友們紛紛湧入臉書哀悼，其所屬的高雄律師公會也發聲明，譴責非理性之暴力行為。
社會組／綜合報導
據了解，游女是業界資深律師，具中正大學法學研究所碩士學位，擁有律師及地政士雙資格，曾任高雄地方法院與高等法院台中分院的調解委員，也是高雄市政府勞工局的諮詢律師、高雄市牙醫師公會的律師顧問、法扶律師等，學經歷都相當豐富，其專長領域涵蓋民、刑事訴訟，如家事婚姻訴訟、少年事件及不動產登記案件。
游女昨日陪同表弟妹前往處理不動產案件，未料卻遇上死劫，其所屬高雄律師公會發聲明表示，本會會員游姓律師11日受親屬委託，陪同並辦理位於台中市大雅區的房屋點交事宜，於執行律師職務時，楊姓租客竟心生不滿，當場潑汽油縱火，造成游律師及其1名親屬葬身火窟，本會謹向游律師及其家屬表達深切遺憾與誠摯慰問，本會理事長謝國允律師亦已前往台中，將全力提供家屬相關必要之協助。
高雄律師公會也指出，游律師依法執行職務，並捍衛委託人法律上所應保障的權益，竟遭逢此不幸事件，對此本會嚴正譴責非理性之暴力行為，更期盼院、檢對於類似律師執行職務卻遭非法暴力行為之刑事案件，應予嚴懲不貸，保護律師安全無虞的執業空間，並維社會安寧與公平正義。