兒子「多毛像動物」！媽自責：懷孕吃貓的詛咒 菲國醫生曝原因
一名孕婦在懷孕期間吃了一隻黑貓，沒想到生下小孩後，孩子竟罹患罕見多毛疾病，整個人像動物或狼人。這名菲律賓母親相當自責，懷疑是受到「貓咪詛咒」，不過醫生安慰她只是疾病，是僅有10億分之一的機率會罹患的罕見疾病。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體報導，來自菲律賓阿帕堯的阿爾瑪（Alma Gamongan）育有1女2子，小兒子出生時長滿了頭髮，鬢角、臉上、頸部和手臂都長滿毛髮。她因此自責是不是因為懷孕時誤食了一隻貓，才會被黑貓詛咒。
懷孕時她突然對野貓這類偏遠山區不常見的食物有著無法克制的慾望，因此請住在村裡的朋友找來一隻黑貓，用草藥炒來吃，直到兒子出生後，她立刻後悔，並且感到內疚，村民也告訴她這是「貓的詛咒」。
她提及，其他2個孩子都沒有這種情況，她很擔心小兒子去上學後，因為與眾不同的外表而遭到霸凌，「我們嘗試幫他剪掉毛髮，但只會長得更長、更粗，所以之後就不再這樣做了」。
皮膚科醫生則表示，男童只是罹患「先天性遺傳多毛症」，又稱狼人綜合症，全世界僅有50例個案，每10億人中才有1個，而這個病症無法治癒，只能靠雷射除毛等治療方式緩解情況。