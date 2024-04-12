水原一平電話冒充大谷翔平、改帳戶資料偷錢　最重將面臨30年刑期

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對於水原一平涉賭案，美國聯邦地方法院加州中區檢察官Martin Estrada也在今（12）日開記者會表示，「目前的調查結果，大谷翔平是本案的被害人，在整理了兩人多年來的通話紀錄，沒有明確的證據顯示，大谷翔平有涉賭嫌疑，以及在知情的情況下幫忙還債，沒有發現任何有關討論賭博相關的事項。」
從起訴書中能得知，大谷翔平在2018年從日本挑戰美國職棒後，戶頭當時就是由水原一平幫忙開戶與管理，所以水原一平有權進入這個帳戶，由於大谷翔平的經紀人、財務顧問與會計皆不會日文，所以沒有得到此帳戶的授權，但根據大谷翔平表示，「從未將帳戶的使用權授權給水原一平」。
根據美媒透露，水原一平從2021年開始跟南加州一家博弈公司來往賭博，3年內共下注19000次以上，並且還有一次下注高達16萬美元（約515萬台幣），水原一平在簽賭上共贏得1.42億美元，但卻輸了1.83億美元。
根據調查顯示，大谷翔平的帳戶已在2021年，被水原一平更改為水原一平的電話號碼和電子郵件，且簽賭贏來的錢則存入水原的帳戶，而輸掉的賭債則從大谷的帳戶來還，且水原一平更曾在電話中冒充大谷翔平，欺騙銀行原來完成轉帳。
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