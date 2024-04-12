陳盈駿砍「15+6+6+6」！CBA季後賽史上第4人 率龍獅101:96逆轉勝
CBA中國男子籃球職業聯賽季後賽首輪，台灣控衛陳盈駿率領廣州龍獅迎戰青島國信水產，他這一場比賽攻下15分6籃板6助攻6抄截，成為CBA史上第4位曾在季後賽拿過這種數據的球員，終場也率領廣州隊以101：96擊敗青島，取得首戰勝利。
記者黃建霖/綜合報導
此役比賽打得相當膠著，半場結束時，主場作戰的青島還以48：45領先廣州，不過易籃再戰後，戰局逐漸轉向，陳盈駿在末節手感火燙，連續3記外線命中，幫助廣州反超，廣州洋將巴里布朗（Barry Gerard Brown）接管比賽，幫助球隊一度取得10分領先，最終以101：96逆轉拿下勝利。
巴里布朗此役攻下兩隊之冠的36分4助攻2抄截，陳盈駿則得到15分6籃板6助攻6抄截，焦泊喬15分9籃板。青島隊方面，王睿澤24分3助攻2抄截；麥爾斯鮑威爾23分10籃板14助攻；趙嘉義17分5籃板3助攻。
根據中國籃協統計，陳盈駿打出15分6籃板6助攻6抄截，CBA季後賽史上本土球員先前只有4人打出來。上一個打出這種數據的，已要追溯到是2009年4月17日，名將胡雪峰在對上新疆隊的比賽中寫下。
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