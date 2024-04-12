新內閣成形台股翻紅！520重電股續強　華城欲攻千金、中興電爆量

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而台股受到美股昨日由晶片股領漲激勵，開盤上漲19.57點來到20772.79點，不過隨後遭到賣壓翻黑，來到20737.83點，權王台積電則平盤震盪。台股大盤雖今日遇到反壓，但隨著公布第二波內閣名單後台股翻紅，被視為是520概念股之一的重電族群也紅通通。
像是華城昨日突破900元後，今日股價再度走揚欲攻千金，早盤漲85元，來到945元，幾近漲停。中興電開盤半小時也爆3萬多張，早盤漲逾4%，亞力與士電也一度漲逾6%，上緯投控、東元、碩天漲1到3%。
台電強韌電網計畫持續釋單，再加上外銷成長推波助瀾，重電族群近來繳出亮眼成績單。華城3月合併營收15.58億元、年增幅48.44%，第一季合併營收來到30.38億元，年增97.17%。華城指出，營收成長主因是外銷顯著增長，其次是民營訂單出貨增加所致。
士電3月合併營收31.41億元，年減1.42%，創同期次高，第一季合併營收99.18億元，年增10.52%，創同期新高。士電指出，重電事業群持續成長，今明兩年訂單火爆，已開始洽談2026、2027年訂單。
中興電3月合併營收23.35億元，年增12.1%，第一季營收61.39億元，年增5.09%，同創新高。中興電表示現階段在手訂單340億元，2024年國內將再取單350億元，除了國內重電設備與工程訂單能見度長以外，也將與同業合作爭取美國電力公司訂單。