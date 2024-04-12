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新內閣成形台股翻紅！520重電股續強　華城欲攻千金、中興電爆量

▲台股12日開盤後雖然多在盤下小跌震盪，但隨著公布第二波內閣名單後台股翻紅，其中重電族群獨強，像是華城昨日突破900元後，今日股價再度走揚欲攻千金，早盤漲85元，來到945元，幾近漲停。中興電開盤半小時也爆3萬多張。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股12日開盤後雖然多在盤下小跌震盪，但隨著公布第二波內閣名單後台股翻紅，其中重電族群獨強，像是華城昨日突破900元後，今日股價再度走揚欲攻千金，早盤漲85元，來到945元，幾近漲停。中興電開盤半小時也爆3萬多張。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

總統當選人賴清德日前舉行記者會，宣布前民進黨主席卓榮泰接任行政院長，文化部前部長鄭麗君接任副閣揆，內閣人事也陸續公布，今（12）日第二場內閣人事發布會也登場。台股開盤後雖然多在盤下小跌震盪，但隨著公布第二波內閣名單後台股翻紅，重電族群獨強，像是華城昨日突破900元後，今日股價再度走揚欲攻千金，早盤漲85元，來到945元，幾近漲停。中興電開盤半小時也爆3萬多張，早盤漲逾4%。

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準總統賴清德日前宣布卓榮泰接任行政院長，卓榮泰隨後宣布鄭麗君接任副閣揆，國發會主委龔明鑫擔任行政院秘書長、台中市前議員陳世凱任發言人。而第二波內閣人事發布會今日登場，內政部長將由前立委劉世芳接任、交通部長由行政院秘書長李孟諺轉任、中山大學校長劉英耀接任教育部長、法務部長由北檢檢察長鄭銘謙接任、知名作家小野（李遠）接任文化部長。

而台股受到美股昨日由晶片股領漲激勵，開盤上漲19.57點來到20772.79點，不過隨後遭到賣壓翻黑，來到20737.83點，權王台積電則平盤震盪。台股大盤雖今日遇到反壓，但隨著公布第二波內閣名單後台股翻紅，被視為是520概念股之一的重電族群也紅通通。

像是華城昨日突破900元後，今日股價再度走揚欲攻千金，早盤漲85元，來到945元，幾近漲停。中興電開盤半小時也爆3萬多張，早盤漲逾4%，亞力與士電也一度漲逾6%，上緯投控、東元、碩天漲1到3%。

台電強韌電網計畫持續釋單，再加上外銷成長推波助瀾，重電族群近來繳出亮眼成績單。華城3月合併營收15.58億元、年增幅48.44%，第一季合併營收來到30.38億元，年增97.17%。華城指出，營收成長主因是外銷顯著增長，其次是民營訂單出貨增加所致。

士電3月合併營收31.41億元，年減1.42%，創同期次高，第一季合併營收99.18億元，年增10.52%，創同期新高。士電指出，重電事業群持續成長，今明兩年訂單火爆，已開始洽談2026、2027年訂單。

中興電3月合併營收23.35億元，年增12.1%，第一季營收61.39億元，年增5.09%，同創新高。中興電表示現階段在手訂單340億元，2024年國內將再取單350億元，除了國內重電設備與工程訂單能見度長以外，也將與同業合作爭取美國電力公司訂單。

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