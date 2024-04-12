大立光：預期第4季產能滿載　獲外資點讚、開盤一度漲逾8%

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歐系及美系的今日的最新報告，都維持對大立光的原有「買進」及「優於大盤」評等，目標價位也維持在3000元以及3500元，也是下半年才會放量。市場認為，大立光今年上半年營運平淡，下半年拚升級商機。後市有望表現亮眼，也激勵大立光開盤股價一度上漲逾8%，最高來到2515元，一度重回第三高價千金股，不過，盤中漲幅收斂，排名也再下滑至第五名，盤中漲幅2.8%。
大立光昨日公布3月營收來到34.51億元，月增2%，年增4%。今年第一季的表現，合併營收來到113.13億元，季減36.7%、年增24%，寫下3年同期最佳紀錄，EPS為45.79元，季增23%，寫下2020年、4年以來同期新高。
不過首季因為整體規模下降，毛利率為49.2%，季減3.62個百分點、年減0.7個百分點，失守5字頭關卡。不過受惠於新台幣貶值，匯兌收益增加，業外收益達34.69億元，匯兌收益23.4億元。
大立光統計，第一季出貨產品結構，以1000萬畫素以上產品最為大宗，占比為40-50%，再來是2000萬畫素以上產品、以及低於500萬畫素產品，占比皆為20-30%，最後則是800萬畫素鏡頭產品占比在10%以下