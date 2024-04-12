統神才嗆絕不道歉！遭苗博雅訓「被罵就站好」　大轉彎307字悔過

統神淚崩道歉後！YouTube頻道無預警關閉　粉絲嘆：不死鳥殞落了

▲統神昨（11）日晚間8點30分正式開始「最後的回應」，中途好幾度哽咽、淚崩。網友凌晨發現，統神YouTube頻道「統晨大戲院」已關閉。（圖／取自統神直播）
▲統神昨（11）日晚間8點30分正式開始「最後的回應」，中途好幾度哽咽、淚崩。網友凌晨發現，統神YouTube頻道「統晨大戲院」已關閉。（圖／取自統神直播）

記者徐銘穗/綜合報導

35歲知名實況主「統神」張嘉航因未成年失言風波遭炎上，起初他堅持自己沒有錯，直到前（10）天被台北市議員苗博雅「狠狠上課」，才坦承觀念錯誤道歉，昨（11）晚在直播中淚崩道歉，未料今（12）凌晨卻被發現，統神擁有近30萬訂閱的YouTube頻道「統晨大戲院」無預警關閉了，粉絲搖頭嘆：「不死鳥殞落了！」

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有網友凌晨在PTT發問「統神頻道消失了？」表示點進去統神的YouTube頻道「統晨大戲院」，卻跳出警語「這個頻道無法觀看」，好奇問「這個是被停權，還是他自己關掉的？瞎，到底怎麼回事？有沒有八卦？」不少網友回應，「不見了，我也收到信」、「這次效果做過頭翻車了吧」。

▲統晨大戲院頻道顯示無法觀看。（圖／翻攝YouTube）
▲統晨大戲院頻道顯示無法觀看。（圖／翻攝YouTube）
統神昨晚在直播中再次強調，他所評論的未成年是「高三到大一」的範圍，所以即起如果再有人稱他戀童、鬼父等，「我一定提告，我說到做到，不管幾個人，100個人我就告100個人、1000個人我就告1000個人、1萬個人我就告1萬個人。」

據了解，統神昨晚直播結束後在臉書發文，表示已將直播影片上傳到「統神VOD」頻道（為統神實況VOD資料庫），並稱是「最後的回應，直播，感恩」。而根據YouTube分析網站「PLAYBOARD」資料顯示，統神昨晚直播「Super Chat」（粉絲超級留言）共收穫2萬6462元，列昨日第3吸金影片。

▲統晨大戲院昨晚直播吸2.6萬粉絲抖內。（圖／翻攝PLAYBOARD網站）
▲統晨大戲院昨晚直播吸2.6萬粉絲抖內。（圖／翻攝PLAYBOARD網站）
PLAYBOARD網站上，「統晨大戲院」所有影片都顯示「已刪除」。記者實際在YouTube頻道查看，「統晨大戲院」頻道也顯示「這個頻道無法觀看」。對於統神YouTube頻道「統晨大戲院」關閉原因？日後是否會重新開播？截至截稿前，《NOWnews今日新聞》未能取得統神對此的回應。

▲「亞洲統神」張嘉航小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）
▲「亞洲統神」張嘉航小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

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