統神淚崩道歉後！YouTube頻道無預警關閉 粉絲嘆：不死鳥殞落了
35歲知名實況主「統神」張嘉航因未成年失言風波遭炎上，起初他堅持自己沒有錯，直到前（10）天被台北市議員苗博雅「狠狠上課」，才坦承觀念錯誤道歉，昨（11）晚在直播中淚崩道歉，未料今（12）凌晨卻被發現，統神擁有近30萬訂閱的YouTube頻道「統晨大戲院」無預警關閉了，粉絲搖頭嘆：「不死鳥殞落了！」
記者徐銘穗/綜合報導
有網友凌晨在PTT發問「統神頻道消失了？」表示點進去統神的YouTube頻道「統晨大戲院」，卻跳出警語「這個頻道無法觀看」，好奇問「這個是被停權，還是他自己關掉的？瞎，到底怎麼回事？有沒有八卦？」不少網友回應，「不見了，我也收到信」、「這次效果做過頭翻車了吧」。
統神昨晚在直播中再次強調，他所評論的未成年是「高三到大一」的範圍，所以即起如果再有人稱他戀童、鬼父等，「我一定提告，我說到做到，不管幾個人，100個人我就告100個人、1000個人我就告1000個人、1萬個人我就告1萬個人。」
據了解，統神昨晚直播結束後在臉書發文，表示已將直播影片上傳到「統神VOD」頻道（為統神實況VOD資料庫），並稱是「最後的回應，直播，感恩」。而根據YouTube分析網站「PLAYBOARD」資料顯示，統神昨晚直播「Super Chat」（粉絲超級留言）共收穫2萬6462元，列昨日第3吸金影片。
PLAYBOARD網站上，「統晨大戲院」所有影片都顯示「已刪除」。記者實際在YouTube頻道查看，「統晨大戲院」頻道也顯示「這個頻道無法觀看」。對於統神YouTube頻道「統晨大戲院」關閉原因？日後是否會重新開播？截至截稿前，《NOWnews今日新聞》未能取得統神對此的回應。