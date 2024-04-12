統神翻臉嗆苗博雅像「勝利者」 師嘆：聖光燃起的教學熱情熄滅了
35歲「統神」張嘉航因未成年失言風波遭炎上，起初他堅持自己沒有錯，直到被台北市議員苗博雅「狠狠上課」才認錯。未料，統神認錯不到1天，昨（11）晚在直播中淚崩道歉，卻不滿苗博雅受訪言論，「好像把自己當勝利者」。統神道歉後又翻臉讓不少教育工作者感到錯愕，就有老師嘆說：「看到聖光燃起的教學熱情被熄滅了！」
記者徐銘穗/綜合報導
苗博雅線上「開導」統神35分鐘獲外界一片好評，苗博雅昨在台北市議會受訪提到，「過去有什麼宅神、統神，最後都是沒那麼神」，表示自己出生平凡，從來不會認為自己多了不起，很多時候一直在反省自己，看有無可以改進的地方，「如果大家喜歡我，那當然是非常高興，也很期待大家可以一起加入我們陣營，跟我們腳步一起努力。」
然後，被苗博雅「開導」的統神卻在昨晚直播中回應，認為自己沒有被苗博雅電爆，雙方只是在進行「討論」，苗博雅提到「宅神、統神，最後都是沒那麼神」，就像是把自己當成勝利者。不過統神老婆003則在一旁緩頰，「她（苗博雅）沒有吧？」
雖然直播尾聲統神也有感謝苗博雅替自己科普法學知識，並提到好友基隆東讓自己意識到偷拍論壇的嚴重程度。但統神從不認錯到和苗博雅「討論」後坦承觀念錯誤，昨再開直播道歉，卻不滿和他討論的苗博雅有把自己當勝利者之嫌。反覆言行讓不少教育工作者感到心寒。
高中歷史老師、《一歷百憂解》Podcast製播人李文成在臉書發文，「統神要提告再講他是什麼戀的人，然後喊話苗博雅不要以為自己是勝利者」，感嘆「再好的老師，可能在當下被學生感謝，但往往他本質不變的話很快就會反咬回來。教育工作者的悲歌。」
李文成直言，「看到聖光後想要重新當個好老師的熱情，又再次被澆熄了！」但也有不少網友勸說，不是每個學生都會這樣，老師真的很難當，只求問心無愧就好。