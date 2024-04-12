李昌鈺曾參與「辛普森案」！質疑關鍵證據　讓OJ Simpson獲判無罪

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李昌鈺當時是康乃狄克州警察法醫實驗室的實驗室主任，也是康乃狄克州的首席刑事專家，不過在「辛普森案」中，他是以獨立顧問的身份擔任辯方專家證人。
現場發現的血跡、血襪、皮手套、凶器的刀 證據都指向了OJ Simpson
警方在現場發現一個腳印和一隻有血跡的皮手套，此黑色皮手套與Simpson住所發現的另一隻手套是一對的，這成為檢方認定Simpson殺妻的鐵證之一。另外，案發現場以及Simpson住所的血跡，被認為是Simpson所留下的；案發現場發現的腳印也與Simpson的腳型吻合；Simpson買過的一把刀，與Nicole、Goldman身上的傷口吻合，並且警方在Simpson家中找到了這把刀；OJ Simpson房間發現了一雙襪子，上面沾有血跡。一切證據似乎都指向狂怒的丈夫。
OJ Simpson堅稱自己與妻子的遇害無關，他在從警局出來後，與自己的律師朋友駕車逃離洛杉磯。當時洛城警局立刻對其展開追捕，由於此案吸引了全美關注，作為疑犯的Simpson又是知名球星，當時甚至連媒體都出動了7架直升機全程直播追捕過程。
這些事情，都讓這次審判注定難以是公平的，李昌鈺作為鑑識專家，要在巨大的不利因素下為Simpson辯護，面臨很大的壓力和挑戰。
李昌鈺和辯方證人一起抽絲剝繭 質疑檢方證據疑點
李昌鈺在該案中，作為辯方證人幫Simpson辯護，他對檢方提供的其中一個證物「血襪」提出質疑，認為兩雙襪子證物被不當的保存，證物已經遭到汙染。另外，血跡型態專家Herbert L. MacDonell作證認為，由襪子上的血跡型態來看，它在被沾上這些血跡時，應該是「被放在平坦的表面上，而不是有人穿著它們時」。
李昌鈺認為現場，雖然有大量證據，但這些證據的來源並不是都能得到合理的解釋，也沒有密切受到追蹤。辯方指控警方法醫技術人員未能正確包裝證據樣本，在炎炎夏日將其留在過熱的貨車中，而且是由一名菜鳥技術員收集大部分證據。
辯方也批評在6月13日當晚，OJ Simpson被警探Philip Vannatter抽血取樣，本是要用來作為鑑定的用途。但該血液樣本並沒有照規定被冷藏保存，而是被警方放到口袋中，而且只有6毫升用來鑑定，剩下的不知去向，影射警方有造假之嫌。這些合理懷疑，讓現場最有利的血跡證據，一下子就失去了作為證據價值。
另外還有皮手套和刀具，Simpson當庭試戴該雙皮手套，結果太小了，不符合他的手型。而那把由Simpson購買的刀，上面並沒有血液反應，無法證明是殺人凶器，4項重要證據都被辯方證人給推翻，最終因無法認定Simpson是此案兇手，因此他被判無罪。
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