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李昌鈺曾參與「辛普森案」！質疑關鍵證據　讓OJ Simpson獲判無罪

▲前NFL球星OJ Simpson在1994年涉嫌殺妻，因「辛普森案」遭審判，當時知名華裔鑑識專家李昌鈺（Henry Lee）擔任辯方專家證人為OJ Simpson辯護，他推翻指控疑犯的4項重要證據，最終致使OJ Simpson獲判無罪。（圖／美聯社／達志影像）
▲前NFL球星OJ Simpson在1994年涉嫌殺妻，因「辛普森案」遭審判，當時知名華裔鑑識專家李昌鈺（Henry Lee）擔任辯方專家證人為OJ Simpson辯護，他推翻指控疑犯的4項重要證據，最終致使OJ Simpson獲判無罪。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

前NFL球星OJ Simpson（OJ 辛普森）因癌症過世，他曾在1994年因捲入涉嫌殺妻的「辛普森案」遭審判，震驚全球。當時知名華裔鑑識專家李昌鈺（Henry Lee）擔任辯方專家證人，出庭為OJ Simpson辯護，他與辯方證人一起質疑指控疑犯的關鍵證據，最終致使OJ Simpson獲判無罪。

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1994年6月12日晚上10點左右，美國洛杉磯南邦迪大街875號，傳來住戶養的狗的吠叫聲，鄰居發現院子中躺著淌血的兩人，Simpson前妻Nicole Brown Simpson脖子幾乎被割斷，他的男性友人Ron Goldman也身中幾十刀，兩人已經身亡，兇案現場血跡斑斑，怵目驚心。

李昌鈺當時是康乃狄克州警察法醫實驗室的實驗室主任，也是康乃狄克州的首席刑事專家，不過在「辛普森案」中，他是以獨立顧問的身份擔任辯方專家證人。

▲前NFL球星OJ Simpson（右）曾在1994年因「Simpson殺妻案」遭審判，震驚全美，當時現場有4項主要證據對他不利。（圖／美聯社／達志影像）
▲前NFL球星OJ Simpson（右）曾在1994年因「Simpson殺妻案」遭審判，震驚全美，當時現場有4項主要證據對他不利。（圖／美聯社／達志影像）
現場發現的血跡、血襪、皮手套、凶器的刀　證據都指向了OJ Simpson

警方在現場發現一個腳印和一隻有血跡的皮手套，此黑色皮手套與Simpson住所發現的另一隻手套是一對的，這成為檢方認定Simpson殺妻的鐵證之一。另外，案發現場以及Simpson住所的血跡，被認為是Simpson所留下的；案發現場發現的腳印也與Simpson的腳型吻合；Simpson買過的一把刀，與Nicole、Goldman身上的傷口吻合，並且警方在Simpson家中找到了這把刀；OJ Simpson房間發現了一雙襪子，上面沾有血跡。一切證據似乎都指向狂怒的丈夫。

OJ Simpson堅稱自己與妻子的遇害無關，他在從警局出來後，與自己的律師朋友駕車逃離洛杉磯。當時洛城警局立刻對其展開追捕，由於此案吸引了全美關注，作為疑犯的Simpson又是知名球星，當時甚至連媒體都出動了7架直升機全程直播追捕過程。

這些事情，都讓這次審判注定難以是公平的，李昌鈺作為鑑識專家，要在巨大的不利因素下為Simpson辯護，面臨很大的壓力和挑戰。

▲知名華裔鑑識專家李昌鈺（Henry Lee）曾擔任「辛普森案」的辯方專家證人，幫助OJ Simpson辯護，他推翻指控疑犯的4項重要證據，最終幫助OJ Simpson無罪釋放。（圖／美聯社／達志影像）
▲知名華裔鑑識專家李昌鈺（Henry Lee）曾擔任「辛普森案」的辯方專家證人，幫助OJ Simpson辯護，他推翻指控疑犯的4項重要證據，最終幫助OJ Simpson無罪釋放。（圖／美聯社／達志影像）
李昌鈺和辯方證人一起抽絲剝繭　質疑檢方證據疑點

李昌鈺在該案中，作為辯方證人幫Simpson辯護，他對檢方提供的其中一個證物「血襪」提出質疑，認為兩雙襪子證物被不當的保存，證物已經遭到汙染。另外，血跡型態專家Herbert L. MacDonell作證認為，由襪子上的血跡型態來看，它在被沾上這些血跡時，應該是「被放在平坦的表面上，而不是有人穿著它們時」

李昌鈺認為現場，雖然有大量證據，但這些證據的來源並不是都能得到合理的解釋，也沒有密切受到追蹤。辯方指控警方法醫技術人員未能正確包裝證據樣本，在炎炎夏日將其留在過熱的貨車中，而且是由一名菜鳥技術員收集大部分證據。

辯方也批評在6月13日當晚，OJ Simpson被警探Philip Vannatter抽血取樣，本是要用來作為鑑定的用途。但該血液樣本並沒有照規定被冷藏保存，而是被警方放到口袋中，而且只有6毫升用來鑑定，剩下的不知去向，影射警方有造假之嫌。這些合理懷疑，讓現場最有利的血跡證據，一下子就失去了作為證據價值。

另外還有皮手套和刀具，Simpson當庭試戴該雙皮手套，結果太小了，不符合他的手型。而那把由Simpson購買的刀，上面並沒有血液反應，無法證明是殺人凶器，4項重要證據都被辯方證人給推翻，最終因無法認定Simpson是此案兇手，因此他被判無罪。

▲李昌鈺質疑辛普森案現場證據的真實性以及警方的處理方式。（圖／美聯社／達志影像）
▲李昌鈺質疑辛普森案現場證據的真實性以及警方的處理方式。（圖／美聯社／達志影像）
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